25.09.2026 | 21:52

Бивш украински министър благодари на Йотова за подкрепата в ООН

Йотова и българското МВнР започнаха да увъртат и опитаха да се отрекат от декларираната подкрепа

„Благодарим Ви, президент Йотова, и благодарим на България, че застанахте до Украйна в ООН!“, написа бившият външен министър на Украйна Дмитро Кулеба във Facebook, след като България стана една от 51-те държави, подкрепили декларация, осъждаща руската агресия и призоваваща Москва да прекрати войната.

„Благодарим Ви, че застанахте на страната на международното право, мира и свободата на Украйна!“, написа още Кулеба.

Той специално отбеляза ролята на България и Илияна Йотова и благодари за солидарността, от която междувременно президентът и правителството опитаха да се отметнат.

Кулеба няма подобни постове за благодарност към нито една от останалите 50 държави, които подкрепиха Украйна, а с оглед на действията на България след общото изявление на страните, е много вероятно постът му да има доза ирония към обстоятелствата и очевидно неудобната, но официално декларирана позиция на властта у нас срещу Русия.

В речта си пред Общото събрание на ООН Йотова не изказа подкрепа за Украйна, а отново говори за постигане на мир чрез дипломатическо решение, което да бъде взето с участието на Киев и Москва.

След разпространението на общото изявление в подкрепа на Украйна МВнР и самата Йотова започнаха да увъртат и опитаха да се отрекат от декларираната подкрепа с оправданието, че под тази позиция не се слага подпис и тя не е изцяло съобразена със становището на България по отношение на войната в Украйна.

„България поддържа европейското единство и затова се е присъединила към декларацията. Изявлението съдържа принципни позиции в защита на международното право и призив за мир, които България последователно подкрепя“, гласи официалното обяснение на МВнР.