30.10.2026 | 9:25

Украйна блокира бизнеса на Папазки заради връзка със санкционирани руснаци

Българинът върти бизнес с Александър Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин

Плановете на Георги Папазки за навлизане на украинския хазартен пазар насочват вниманието към бизнес отношенията около киевския хотел „Премиер Палас“.

Според NGL.media Папазки и неговият бизнес партньор опитват да отворят казино в хотел, свързван с VS Energy и санкционираните руски бизнесмени Александър Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

Най-разпознаваемото от трите руски имена за българската публика е Александър Бабаков. Разследвания го свързват с „Южен поток“ и „Турски поток“. „Свободна Европа“, позовавайки се на „Ню Йорк Таймс“, припомня твърдение за предложен подкуп на български заместник-министър през 2013 г. срещу съдействие за „Южен поток“, както и посещение при Цветан Василев.

През 2023 г. Антикорупционният фонд публикува изтекла кореспонденция, приписвана на Бабаков, за необявени преговори между кандидат-строителите на българския участък на „Турски поток“.

Евгений Гинер е известен като собственик и дългогодишен президент на футболния ЦСКА Москва. Михаил Воеводин, наричан в публикациите „Миша Лужнецки“, е описван като ключова фигура в бизнес кръга „Лужники“. Украинските власти свързват тримата с общи интереси в енергетиката, хотелите и финансите. Гинер и Воеводин са поставени под десетгодишни украински санкции през октомври 2022 г.

След отказа за казиното Папазки не се отказва от украинския пазар. Според NGL.media новата „Бетвам Украйна“, с капитал от 30,5 млн. гривни, е свързана с него чрез верига от дружества. Набирането на IT специалисти според журналистите подсказва планове за онлайн казино.

Самият Папазки отрича връзки с руснаците.