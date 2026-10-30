30.10.2026 | 10:16

Кирил Петков бесен след дебата, праща Йотова на съд: Лъжите няма да останат без отговор

Вижте списък с бруталните неистини, които президентът изрече без да й мигне окото

Бившият премиер Кирил Петков отправи остри обвинения към Илияна Йотова заради нейни изказвания в национален ефир. Той я обвини в разпространение на неверни твърдения по негов адрес и заяви, че вече е възложил на юридически екип да подготви съдебен иск. В публикация той посочи, че Йотова го е обвинила, че по време на общото им пътуване до Северна Македония е щял да предаде българската позиция.

Спорът за Северна Македония

“Истината е, че по време на моето правителство превърнахме позицията на България за Северна Македония в позиция на целия Европейски съюз. Безспорен български успех г-жа Йотова се опита да представи като национално предателство”, заяви той.

По думите му пътуването, за което говори Йотова, не е било свързано с преговори по споразумението със Северна Македония, нито се е състояло в Скопие. Той уточни, че двамата са били в Битоля за откриването на български клуб.

Спорът за руския газ и “Боташ”

Той оспори и твърденията ѝ, че неговото правителство е спряло руския газ, което впоследствие е довело до сключването на договора с турската компания “Боташ”. Според него доставките са били прекратени от “Газпром”, след като България е отказала да приеме изискването на Кремъл за плащане в рубли, което той определя като нарушение на договора.

“А договорът с “Боташ” беше подписан от служебното правителство на президента Радев, при когото тя беше вицепрезидент. Това е един от най-лошите енергийни договори в модерната история на България”, посочи той.

Петков ще съди Йотова

В края на публикацията си бившият министър-председател заяви, че ще потърси правата си по съдебен път заради изказванията на Йотова. “Вече възложих на юридически екип да подготви съдебен иск и работата по него започна. Ще се видим в съда, г-жо Йотова! Защото Вашите лъжи бяха грозни, злобни и накърняващи интереса на България”.

Ето и част от лъжите, които изрече Илияна Йотова:

Лъжа 1 – Кирил Петков и Асен Василев били спрели руския газ.

НЕ! Доставките бяха прекратени едностранно от „Газпром“ през април 2022 г.с официално писмо от руска страна.

Лъжа 2 – Почти нямало държави в ЕС с бюджетен дефицит под 3%.

Напротив.Те са много- 16.

Лъжа 3 – Коалицията на желаещите се занимавала единствено с изпращане на мироопазващи сили в Украйна.

Пълна манипулация! „Коалицията на желаещите“ не означава автоматично изпращане на войници в Украйна, както внушава Йотова. Тя включва различни форми на подкрепа и сигурност, а възстановяването на Украйна открива и възможности за българския бизнес. Всяка държава сама решава дали и в кои дейности на „Коалицията на желаещите“ ще се включи.

Лъжа 4 – обвинения за официално поискана подкрепа на Гюров от ДПС – Ново начало, без едно доказателство.

Лъжа 5 – отново внушенията за изпращане на български войници в Украйна, сякаш президентът или министър-председателят могат еднолично да вземат такова решение. Това не може да стане без решение на Народното събрание. А решението на предното 51 НС е да не се изпращат войници,за което и аз съм гласувал!

Лъжа 6 – ревностна защита на договора с „Боташ“, който щял да бъде полезен за България.

Договор за 13 години, с първоначално заложени плащания от близо половин милион долара дневно, независимо дали използваме резервирания капацитет и с натрупани задължения от около 360 милиона евро. Толкова „полезен“, че през юли се наложи да бъде замразен за 15 месеца, за да се търси изход от условията му. И след всичко това Йотова продължава да ни уверява колко полезен щял да бъде. А междувременно Булгаргаз е вече във фактически фалит, с огромни загуби и задължения, за които договорът с „Боташ“ има съществен принос!

Това са факти,които са лесно проверими и всеки,ако отдели малко време в неделя лесно може да избере между истината и лъжата! Не оставяйте този избор на другите!