29.10.2026 | 9:43

Шок в Румъния: „Да не би Радев да помага на Русия?“

Румънците са шашнати от внушението му, че страната сама е виновна за дрон атаките

В сряда министрите на отбраната на България, Румъния и Турция се събраха в София и се договориха за тристранен механизъм за координация, обмен на информация и ранно предупреждение срещу атаките по корабите в Черно море. В същия ден три морски дрона удариха контейнеровоза CONTSHIP JET под либерийски флаг, на около 16 мили от нос Калиакра. Корабът пътуваше от Хайфа за Констанца. Екипажът от 18 души е евакуиран, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Два дни по-рано, на Софийския икономически форум, премиерът Румен Радев беше обяснил как да се пазим. Румъния посочила Русия като виновна за атаките с дронове и последвали нови удари по кораби в румънската изключителна икономическа зона. България не е посочила никого. Подтекстът, който веднага уловиха и в Букурещ: затова нас ни подминават. „Когато отправям обвинения, трябва да имам ясни доказателства“, поучи премиерът. По лозунги не обвинявал. И напомни, че е единственият от трите черноморски премиери в НАТО, който е привикал руския посланик. За какво точно, щом не знае кой стреля, не уточни.

Лозунгите, изглежда, Радев пази за изборите. В същия ден той обясни, че на балотажа ще избираме „между мира и войната“. Добре, ще кажете, предпазливостта е добродетел, особено в морето. Но предпазливото мълчание удържа точно два дни. Дроновете стигнаха до Калиакра, в българската зона, и удариха кораб, който изобщо не плаваше към Украйна, а към румънско пристанище. Още на 6 октомври два търговски кораба бяха поразени на около 128 км от нашия бряг. Единият потъна и екипажът му не е открит. Тогава президентът Илияна Йотова също отказа да назове виновника, защото течало разследване.

В Букурещ не са впечатлени. Digi24 озаглави новината, че Радев намеква, че Румъния сама е виновна за руските атаки. G4Media го нарича направо проруски премиер. Бившият вицепремиер и министър на вътрешните работи Каталин Предою написа, че е очаквал от София повече съпричастност и солидарност и че румънските позиции винаги са стъпвали на конкретни доказателства.

А в студиото на Digi24 в сряда, според записките на журналиста Стилиян Деянов, разговорът тръгна още по-далеч. Проф. Раду Албу-Команеску си задал въпроса дали българското правителство не помага по някакъв начин на Русия, пряко или непряко. Журналистът Космин Прелипчану нарекъл изказването на Радев делириум и посочил логическата му дупка: щом премиерът твърди, че руснаците са си отмъстили на Румъния, значи знае, че повторните атаки са руски. И попитал дали не са му се обадили от Москва. Флорин Негруциу обобщил, че Европа не е във война с Русия, но Русия е във война с Европа.

Дали са му се обаждали, не знаем. Похвала от Москва обаче има. На 1 октомври говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече призива на Радев за диалог с Русия „несъмнено много положително явление“. Премиерът не се смути, а се похвали в парламента: в Москва приветствали българския министър-председател, а не Цончо Ганев от „Възраждане“.

Подозрението, че София помага на Москва, е тежко и недоказано. Но Прелипчану е хванал Радев точно там, където премиерът сам се е заплел. Не можеш да искаш доказателства, преди да назовеш виновника, и в същото време да обясняваш, че виновникът си отмъщава. Или знаеш кой стреля, или не знаеш.

А доказателства има. На 17 октомври румънски F-16 свалиха два дрона над морето край Сулина. През август край газовата платформа Нептун Дийп в румънската зона бяха открити два дрона „Гербера“. Временният министър на отбраната Раду Мируца обясни, че Русия обикновено използва точно такива във войната в Украйна, а Киев потвърди, че не са негови. Руското посолство в София пък увери, че корабите не били сред целите на руските сили. Чии са тогава, господин премиер?

Теорията за пощадата има и друг недостатък. Тя превръща жертвата във виновник. Румъния е виновна, че е проговорила. Корабите са виновни, че плават. Морякът е виновен, че е излязъл в морето. Така звучи не дипломатическа предпазливост, а логиката на изнудвача: мълчи и няма да пострадаш. Само че мълчанието вече не помага и на нас.

Йотова иска да бъде „президент на мира“. До 30 октомври България трябва да потвърди дали ще участва в антидроновата инициатива на НАТО, а Радев преди седмица обясняваше, че искането е манипулация на българските евродепутати. В морето обаче се чуват само дроновете. И съседите, които не разбират защо най-близкият им съюзник в НАТО им обяснява, че сами са си виновни.

Кого пази мълчанието на Радев: българските кораби или руските дронове?