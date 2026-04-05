05.04.2026 | 21:35

БОЕЦ сензационно: Емилия Русинова е циганка от Видин!

Братът на ромския барон Алико - Михаил от село Каленик е баща на градската прокурорка на София. Тя е е първа братовчедка на мургавия бос Борислав Методиев - Бари

Гражданската организация БОЕЦ изнесе нова скандална информация за градската прокурорка на София Емилия Русинова, която е нашумя като протеже на издирвания аферист Пепи Еврото.

Кредитираме с доверие съобщението на НПО-то, защото председателят му Георги Георгиев е от Видин и е съгражданин на дамата, която упорито отказва да даде обяснение за връзките си с Еврото.

Ето какво съобщи Георгиев:

За Емилия Русинова – връзки, контакти и зависимости от десетилетия!

Отглеждаме си джуджета и джуджанки повече от двайсет години.

На 16 юни 2005 г. лидерът на ДПС Ахмед Доган пристига лично с хеликоптер в ромския квартал „Нов път” във Видин на предизборна среща. Водач на листата на движението в региона е Борислав Методиев – Бари, син на местния ромски барон и бос на десетхилядната махала Александър Методиев – Алико, който е бивш общински съветник във Видин.

Алико е крупен търговец на скрап, бакър и старо желязо. Търгува и с коне и зърно. Занимава се със земеделие, купува автогарата в града и други обекти. През 2004 г. НСБОП атакува офисите му във Видин по разследване за източване на стотици хиляди лева ДДС от хазната. Проверяван е и от НАП, след което всичко приключва без обвинения. Алико и синовете му парадират през годините с „връзки“ и чадър в прокуратурата. Алико почина през 2012г. Синът му Бари също е няколко мандата общински съветник и след това поема бизнеса на баща си.

Във Видин през 2005 г. се говореше, че Алико е платил 500 000 лв, за да може синът му да стане водач на листата на ДПС в региона и депутат. При кацането си в „Нов път” на 16 юни 2005 г. Доган заявява, че партията му ще спечели 10% в региона. И това почти става. Мобилизацията на ромския вот в деня на изборите е факт. За ДПС дават гласа си 8026 души.

Купуването на гласове има десетилетна история. И десетилетен чадър над тези престъпления. Само стотина гласа не стигат на Борислав Методиев да стане депутат от ДПС. В този период Пеевски вече е изгряваща звезда, а Русинова вече е в Софийска районна прокуратура (СРП). За сравнение – на парламентарните избори през 2013г. след смъртта на Алико и при липса на „интервенция“ в махалата от страна на ДПС, те имат 484 гласа.

След това, с възхода на Пеевски и неговите марионетки Борисов, Гешев, Сарафов и Русинова, гласовете за ДПС достигат отново до 6300 гласа през 2024 г. И това са гласовете само на Новото начало. Другият син на Алико, известен като Мечи, е баща на дъщерята на фолк певицата Бони.

Къде е връзката?

Братът на ромския барон Алико – Михаил е женен в с. Каленик (община Видин) и е баща на градския прокурор на София Емилия Русинова. Т.е. Русинова е първа братовчедка на Борислав Методиев – Бари и племенница на Алико.

Дъщерята на Емилия Русинова, по информация от наши източници в МВР, живее с Кристиян Христов – близък на Петьо Еврото и подставено лице, на което са прехвърлени дяловете от асансьорния завод „Изамет“. По данни от МВР Русинова е пътувала в чужбина с Петьо Еврото и Кристиян Христов в един автомобил. Фактически Русинова е тъща на Кристиян Христов и собствеността на завода влиза в нейното „семейство“.