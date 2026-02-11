Бившият директор на Националната следствена служба Бойко Найденов бе специален гост в „Денят на Дарик“ и коментира случая „Петрохан“ и намерените нови три тела – на Калушев, Златков и 15-годишния Макулев, в кемпер под Околчица.

„Единственото, което официално чухме, поне аз до момента, беше обърканото интервю на началника на полицията от мястото, където той каза, че почти нищо няма да кажат, но няма вероятност отвън да е стреляно по кемпера. Оттук нататък всичко е в сферата на предположенията, защото няма официално казано какво се е случило.“

„Първата работа, когато се открие нещо подобно, е да кажем, че жертвата е криминално проявена. И край, едва ли не убийството вече е оправдано и няма никакъв смисъл да се търси убиец. Няма никакво значение каква е жертвата. И първата и единствена задача на органите на правораздаване и на разследване е да намерят извършителя.“

„В голяма степен на вероятност вече говорим за убийство, извършено от един човек, но това няма как да има тежест, без да сме огледали най-елементарните факти, които стават ясни при първоначалния оглед. В момента в който отидеш да посетиш произшествие с труп, ти можеш на 99% да разбереш дали е самоубийство или убийство.“