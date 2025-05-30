30.05.2025 | 16:24

Бойко Рашков: Прокуратурата е скалъпила дело и срещу шефа на ДАНС (видео)

Пламен Тончев е отстранен от поста, защото не е бил на 100 процента пълноценен съратник на ДПС - Ново начало и на ГЕРБ

Пламен Тончев не е бил на 100 процента пълноценен съратник на ДПС – Ново начало или на ГЕРБ. Това доведе до предприемане на стъпки за извеждането му от агенцията, той не се е кандидатирал сам за шеф на комисията по досиетата, а са го кандидатирали. Това коментира в предаването „(О)позиция“ на „Сега“ бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ПП-ДБ Бойко Рашков. Според него скоро няма да се пристъпи към предложение за нов титуляр на ДАНС.

Рашков припомни, че Тончев е оглавил ДАНС през 2021 г. по времето на служебното правителство, назначено от президента Румен Радев, в което той е бил вицепремиер и вътрешен министър през 2021 г. „В по-късен етап получих информация, че има досъдебно производство, в което присъства името на Тончев“, каза Рашков, но отрече да знае за какво е това дело и в какво качество Тончев присъства в него. „Оцених това като доста тревожно, защото ръководител на такава институция да бъде в някакво процесуално качество в досъдебно производство… не дай Боже като обвиняем, означава зависимост, възможност заинтересовани лица, политически и други, да се възползват“, посочи бившият министър.

Според него, като се вземат предвид и публикациите, че синът на Тончев има общ бизнес с лица, които не се ползват с особено добро име в обществото, може да се отговори на въпроса каква е причината една година преди изтичането на мандата в ДАНС, той да премине на друга работа – от отговорния пост председател на ДАНС до ръководител на комисия, която е в своя залез. Колкото до обясненията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че Тончев сам се е съгласил на промяната, Рашков коментира, че „можем да завиждаме на Борисов, че с лекота, по инфантилен начин, се опитва да убеди обществото, че един човек доброволно преминава на не толкова важна работа“.

Рашков не знае какво се случва с делото, в което присъства Тончев. Но подчерта, че прокуратурата, която би трябвало да работи по него, се е превърнала в политическо средство и се използва „от някои днешни политици и то по начин, несравним с начините, по които се използваха тези органи по времето на тоталитаризма“. „Използват се грубиянски, гарнирано от бухалки в лицето на други органи. Използват се заплахи, закани, изхвърляне на хора от работа и други подобни. Случаят „Тончев“ не е единствен“, каза Рашков. Според него едно от възможните обяснения Тончев да бъде устроен в комисията по досиетата е да не извади наяве информация от ДАНС.

Рашков каза още, че може да се прави аналогия между случая „Тончев“ и предаването на доскорошния лидер на ДПС на Ахмед Доган Джевдет Чакъров на Делян Пеевски. Той определи като изключително странно поведението на Чакъров. На въпрос дали това обвинение може да се обясни с обвинението, повдигнато на сина му Сами Чакъров, Рашков отговори, че няма илюзии, че „с освобождаването на ръководния пост на Чакъров синът му ще загуби процесуално качество на обвиняем“. Борисов и Пеевски имат жизнена потребност от това да командват главните прокурори, за да се самосъхранят като политици и свободни граждани. Те сега стоят зад Сарафов, както стояха зад Иван Гешев и Сотир Цацаров, смята Рашков.

„Тодор Живков мина през съдебен процес. Този, който го охраняваше и му разтриваше врата, както се шегуват гражданите, защо не мине и той през съдебен процес, за да се установи дали действително има отношение към някакви престъпления“, допълни той по адрес на Борисов.