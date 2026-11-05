05.11.2026 | 10:20

Борисов в атака: В „Прогресивна България“ са царете на оправданията, лъжат за всичко

Вождът на ГЕРБ към депутата Стефан Белчев: Сине майчин, нали аз те назначих да отговаряш за контрола!

В рядка парламентарна изява тази сутрин Бойко Борисов обяви, че няма смисъл да идва в Народното събрание, а „Прогресивна България“ обвини, че управлява с „оправдания и лъжи“.

Повод за гнева му беше нежеланието на управляващото мнозинство да разгледа предложение на ГЕРБ към правителството да се намалят акцизните ставки за безоловен бензин и газьол под минималните равнища за ЕС. Според Борисов опонентите му използват трикове, за да „могат да продължат да крадат“.

„Парламентът е абсолютно безсмислена организация в момента“, възмутено обяви той пред журналистите. С това оправда постоянните си отсъствия в последно време, докато обикаляше партийните организации из страната под предложа, че ги подготвя за местните избори.

„Искам българите да сверяват през една година – колко е била нафтата при Борисов, колко е била Радев“, настоя водачът на ГЕРБ. И подигра управляващите: „Иначе се справят прекрасно – щастливи кошници, весели прасета, какво ли няма там! Газ, ток, парно – половин София няма! Само оправдания, царете на оправданията! Те си лъжат за всичко, имат невероятен медиен комфорт.“

Той се ядоса и на телевизионни коментари сутринта от неназован политик, който казал, че „бил слаб контролът“ – финансовият контрол, както се подразбра. „Абе сине майчин, теб те направих на АДФИ шеф, да отговаряш за контрола! Не ви ли е срам!„, ядоса се той. И раздразнен се обърна към стоящата зад него Теменужка Петкова, която в предното правителство на ГЕРБ беше финансов министър, с думите: „Ама вие сте виновни, когато ми го доведохте, да го правя на АДФИ шеф.“ Вероятно има предвид депутата от ПБ Стефан Белчев, който оглавяваше в миналото финансовата инспекция.

Той отклони журналистическите въпроси за позицията на ГЕРБ по предстоящия избор на Висшия съдебен съвет. „Да оставим пазарлъка между Възраждане, Прогресивна България, ПП и ДБ да завърши и тогава ще ви отговоря“, тайнствено каза той. Питанията за съдбата на комисията по досиетата, която управляващите искат да закрият, подмина с каламбура, че „всички агенти и бивши ченгета са в парламента“.

А резултатите от изборите в САЩ коментира с думите, че „никой, който се е захванал с война, не завършва добре“. „Когато отива за военни железа парата, хората протестират“, обясни Борисов накратко. А когато журналист го попита: „Тръмп не беше ли ваш приятел?“, се обърна и си тръгна.