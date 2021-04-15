Борисов избяга от новия парламент, взе си спешен отпуск

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Тя може да има прегърбена стойка, цели липсващи кичури на главата, да има бръчки на челото, дълбоки, колкото цепнатините на магистрала "Тракия", но за 79-те си години е създала много повече от вас и се е съхранила по-качествено от вас