„Действай, после ти се плати“: Нови показания по делото за инцидента с Колтуклиева

Нови свидетелски показания и допълнителни видеотехнически експертизи бяха представени пред Военно-апелативния съд в София по делото срещу служителя на Националната служба за охрана Мартин Варадинов, който е обвинен във връзка с инцидента с журналистката Соня Колтуклиева.

Апелативните магистрати трябва да преценят дали да потвърдят определението на първата съдебна инстанция, с което обвиняемият служител на НСО беше оставен на свобода без налагане на мярка за неотклонение.

Според държавното обвинение Мартин Варадинов е причинил средна телесна повреда на Соня Колтуклиева, след като я е избутал, вследствие на което тя е паднала на земята.

При предходното разглеждане на случая съдът прие, че не са събрани достатъчно доказателства, които да установяват твърдение за нанесен удар от страна на обвиняемия. Магистратите отчетоха, че кадрите от охранителните камери показват избутване на журналистката, но не и нанасяне на удар.

Освен това съдебният състав е преценил, че не съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, поради което не е била наложена мярка за неотклонение.

Сред новопредставените доказателства по делото са показанията на свидетел, който твърди, че непосредствено преди инцидента е чул телефонен разговор между Соня Колтуклиева и жена.

По думите на свидетеля в разговора се е чул женски глас, който е произнесъл репликата: „Действай, после ще ти се плати“.

Твърдението беше включено сред новите доказателства, които съдът обсъжда при разглеждането на случая.

Репортери и оператори свидетелстват, че преди цирковете си на пресконференции на избрани политици Соня Колтуклиева редовно получава инструкции от двама индивиди, упражняващи се в пиар – „черната мамба“, която е известна в ДПС и като „плевенското цигане“, и прословутата „Шехерезада“ на Бойко Борисов. Възрастната репортерка очевидно недочува и увеличава максимално звука на телефона си, което позволява да бъдат разпознати гласовете на събеседниците й.

След анализ на представените материали и аргументите на страните по делото Военно-апелативният съд предстои да се произнесе дали да потвърди решението на първата инстанция и каква да бъде мярката за неотклонение на служителя на Националната служба за охрана.