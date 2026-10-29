29.10.2026 | 18:33

Нинова застана зад Гюров

Бившата лидерка на БСП, която предложи Илияна Йотова за вицепрезидент, сега заяви, че не я подкрепя

Бившата лидерка на БСП Корнелия Нинова заяви, че не подкрепя Илияна Йотова за президент и даде да се разбере, че застава зад Андрей Гюров. Именно Нинова, като председател на столетницата, предложи през 2017 г. тогава съпартийката си Йотова за вицепрезидент в двойката с Румен Радев, за когото сега твърди, че номинирането му за президент е било най-голямата й политическа грешка.

Сега вече председателката на извънпарламентарната формация „Непокорна България“, която не влезе в парламента, обяви в интервю за ДЕНЯТ с Веселин Дремджиев в Ютуб какви са мотивите й да се обърне срещу Илияна Йотова.

„Не подкрепям Илияна Йотова по принципни съображения. Зрителите да направят извода за обратното“, каза Нинова с намек, че застава зад Гюров.

„Не я подкрепям, защото ще бъде придатък на изпълнителната власт и беше такъв дотук, няма да бъде коректив, а тази изпълнителна власт е вредна за България“, добави Нинова.

И продължи, че не одобрява кандидат-президента Йотова и заради това, че не е наложила вето на „антисоциалния бюджет“, който беше приет за 2026 г. Изключената от БСП Нинова предположи, че Йотова няма да наложи вето и на новия бюджет, който управляващите, по думите й, криели.

Третото прегрешение на сегашния президент, е, че Йотова не свиквала КСНС на всеки три месеца. „Нарушава закона, което е недопустимо за един президент“, критикува Нинова.

И тя се включи в критиките към Йотова по темата за помилвания на наркодилъри. „Не може в държава, която е на първо място по употреба на фентанил, който убива децата ни, ти да помилваш 5 наркодилъри“, възмути се Нинова.

„Изведнъж от всички затворници най-болни се оказаха наркодилърите, които след това се оказват здрави и пак на улицата с наркотици“, допълни тя. Според Нинова това е морален въпрос. „Не бих гласувала за такъв президент, както и да се казва той“, отсече бившата съпартийка на Илияна Йотова.