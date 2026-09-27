Борисов: Когато ГЕРБ се върне на власт, данъчните безумия ще бъдат отменени (видео)

Вождът на малката партия ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията му защитава предприемчивите хора, бизнеса и работещите, като атакува икономическата политика на „Прогресивна България“ и правителството на Румен Радев. Изказването му е от Пловдив.

Борисов: Повече предприемачи и по-малко държава

„ГЕРБ е партия, която пази предприемчивите хора. Тези, които произвеждат и са в основата на пазарната икономика“, каза Борисов.

По думите му „Прогресивна България“ разпределя средства на работещите хора, които според него партията не е изкарала. Той направи паралел между тази политика и икономическия модел на тоталитарната комунистическа държава.

„ГЕРБ е да има повече предприемачи и работещи хора и по-малко държава. Всичките мерки на Румен Радев са как да съберат повече пари именно от работещите хора“, каза той.

Критики за данъка върху свръхпечалбата

Борисов отказа да коментира в детайли мерките на кабинета „Радев“, но посочи, че според него въвеждането на данък върху свръхпечалбата в крайна сметка ще бъде платено от гражданите.

По думите му ГЕРБ ще премахне мерките на „Прогресивна България“, ако получи доверието на избирателите.

Борисов коментира и оценката на рейтинговата агенция „Фич“ за България. Той подчерта, че агенцията запазва високия рейтинг на страната, като сред факторите посочи приемането на еврото, което според него е станало по време на кабинета на Росен Желязков.

В същото време Борисов акцентира върху предупрежденията за инфлацията и високите публични разходи.

„Фич“ каза две неща: инфлацията и големите публични разходи ще поставят начервено икономиката, сиреч ще я натоварят. Влезем ли в подобен сценарий няма оправяне. Ще търсим пак Дянков, но не да предлага постна пица, а нещо, което да има“, отбеляза лидерът на ГЕРБ. Той заяви, че според него единственият изход е „Прогресивна България“ и Румен Радев „да си ходят“.

„Да харчим, колкото изкарваме“

Лидерът на ГЕРБ каза още, че при настоящата политика хората едновременно обедняват и задлъжняват. „Ние от ГЕРБ искаме да харчим, колкото изкарваме“, добави Борисов.

Той постави и въпрос за финансирането на пътуванията на кандидата за вицепрезидент Кирил Вълчев, като отбеляза, че той е бил държавен служител. Борисов заяви още, че според него най-добрата оценка за състоянието на българската държава са данните за брутния вътрешен продукт. По думите му той е заварил държава с около 30 млрд. лева БВП, а я е оставил с приблизително 120 млрд. лева.