27.09.2026 | 10:55

Георги Кандев отново изръси колосална глупост в тв ефир (видео)

Ако ние днес не даваме пари за хазарт, за наркотици, утре ще ги даваме за затвори, бяха точните думи на кандидата за вицепрезидент

“Ако ние днес не даваме пари за хазарт, за наркотици, утре ще ги даваме за затвори.” Това заяви Георги Кандев, кандидат за вицепрезидент на Андрей Гюров в интервю за телевизия „Евроком“.

Изказването оставя неяснота какво точно има предвид Кнадев. Буквално формулирано, то звучи така, сякаш държавата трябва да „дава пари за хазарт и наркотици“, за да не се налага впоследствие да харчи средства за затвори.

Със сигурност Кандев е искал да каже друго, но не му се получи. Най-вероятно смисълът, който Кандев се опитва да предаде, е че ако не се инвестират средства в превенция на хазартните зависимости, наркотиците и свързаната с тях престъпност, впоследствие държавата може да трябва да отделя повече средства за наказателната система и затворите.

Именно разминаването между вероятно замисленото послание и реално произнесената фраза поставя въпрос за прецизността на изказа.

На всеки може да се случи да обърка изречение. Да се препъне в думите си, да каже нещо различно от това, което е имал предвид, или просто да не се изрази достатъчно ясно.

Но когато говори кандидат за вицепрезидент, има значение не само какво е искал да каже, а и какво действително е казал.