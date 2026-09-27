Георги Кандев отново изръси колосална глупост в тв ефир (видео)

“Ако ние днес не даваме пари за хазарт, за наркотици, утре ще ги даваме за затвори.” Това заяви Георги Кандев, кандидат за вицепрезидент на Андрей Гюров в интервю за телевизия „Евроком“.
Изказването оставя неяснота какво точно има предвид Кнадев. Буквално формулирано, то звучи така, сякаш държавата трябва да „дава пари за хазарт и наркотици“, за да не се налага впоследствие да харчи средства за затвори.
Със сигурност Кандев е искал да каже друго, но не му се получи. Най-вероятно смисълът, който Кандев се опитва да предаде, е че ако не се инвестират средства в превенция на хазартните зависимости, наркотиците и свързаната с тях престъпност, впоследствие държавата може да трябва да отделя повече средства за наказателната система и затворите.
Именно разминаването между вероятно замисленото послание и реално произнесената фраза поставя въпрос за прецизността на изказа.
На всеки може да се случи да обърка изречение. Да се препъне в думите си, да каже нещо различно от това, което е имал предвид, или просто да не се изрази достатъчно ясно.
Но когато говори кандидат за вицепрезидент, има значение не само какво е искал да каже, а и какво действително е казал.
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