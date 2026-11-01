01.11.2026 | 22:01

Йотова обра вота от „Възраждане“

Половината избиратели на ГЕРБ бойкотираха и балотажа

Социологическите агенции „Алфа Рисърч“, „Тренд“, „Маркет линкс“ и „Мяра“ отчитат, че по-голямата подкрепа за Илияна Йотова, която печели балотажа срещу Андрей Гюров, е дошла от избирателите на „Възраждане“.

По думите на Боряна Димитрова от „Алфа Рисърч“ пред БНТ, половината от избирателите на партията на Костадин Костадинов са отишли тази неделя до урните. Данните на „Мяра“ сочат още по-голям процент – около 79% от гласувалите днес от „Възраждане“ са дали гласа си за Йотова, каза Светлин Тачев от агенцията.

На първия тур и ГЕРБ, и ДПС се въздържаха от участие във вота. Общините, които традиционно гласуват масово за ДПС, не излязоха до урните миналата неделя, а от избирателите на ГЕРБ това направиха едва около 30 на сто.

Преди балотажа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов все пак заяви, че като гражданин ще подкрепи проевропейския кандидат Гюров.

Очевидно обаче Борисов няма влияние върху електората на ГЕРБ. Около 60 на сто от подкрепилите ГЕРБ през април не са отишли до урните тази неделя (по данни на „Алфа Рисърч“). 75 на сто от тези, които са отишли, са подкрепили Гюров. Според една от агенциите това са около 100 хиляди гласа. 20 на сто е подкрепата за Йотова.

Подкрепата да Гюров надхвърля резултата на ПП и ДБ

„Резултатът на Гюров се оценява на над 800 000 гласа, което надхвърля подкрепата за „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ на последните избори. Той получава подкрепа от други десни формации, включително ГЕРБ, но и част от другите формации и кандидати, които призоваха да се даде подкрепата за него“, каза Геновева Петрова от „Алфа рисърч“ пред бТВ.

По-малко от половината от гласувалите от ПБ са подкрепили Йотова

От привържениците на „Прогресивна България“ 84% са подкрепили на втория тур Илияна Йотова, а 14% са предпочели Андрей Гюров, сочат данните на агенция „Мяра“. Очевидно не всички привърженици на „Прогресивна България“ симпатизират на Йотова и това обяснява подкрепата им за Гюров, коментираха Тачев.

Боряна Димитрова добави, че днес до урните са отишли около 45% от гласувалите за „Прогресивна България“ през април – или около 630-640 хил. души.

По данни на „Алфа Рисърч“ 76% от гласувалите на първи тур за „Възраждане“ днес са се вслушали в призива на лидера си и са гласували за Йотова, но 15 на сто са игнорирали апела му „нито глас за Гюров“ и са пуснали бюлетина за него.

Едва 50% от ГЕРБ са гласували

На първия тур и ГЕРБ, и ДПС запазиха мълчание. Общините, които традиционно гласуват масово и за Движението, обявиха своеобразен бойкот – не излязоха до урните. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов все пак даде „знак“ към своите – че като гражданин щял да подкрепи проевропейския кандидат Гюров. Голяма част от тях – 60 на сто от подкрепилите ГЕРБ през април, обаче не са отишли до урните (по данни на „Алфа Рисърч“). 75 на сто от тези, които са отишли, са подкрепили Гюров. Според една от агенциите това са около 100 хиляди гласа. 20 на сто е подкрепата за Йотова.

Около 50% от симпатизантите на ГЕРБ са гласували сега и основно са подкрепили Гюров и Кандев, коментира Добромир Живков от „Тренд“. „ДПС не е много мобилизирано към настоящия момент, но има сериозна подкрепа от симпатизантите на „Възраждане“ към Йотова“, допълни той.

България с лекота връчи цялата власт на една двойка Радев-Йотова, които завземат все по- голяма територия от властта, коментира пред бТВ политологът Любомир Стефанов.

По-голямата част от ДПС не излязоха

По-голямата част от ДПС не са излезли да гласуват, само една трета от тях са отишли до урните, каза Боряна Димитрова.

56% от тях са предпочели двойката Гюров-Кандев, а за Илияна Йотова и Кирил Вълчев вот са дали 37 на сто.

7% са посочили „Не подкрепям никого“.

Гласувалите избиратели на ДПС са незначителен брой – около 75 000 души.

4% не са подкрепили нито един от двамата кандидати.