Борисов плаши: истинската криза с коронавируса ще настъпи края на годината

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Разкритието за поредното скандално разхищение на държавни средства бе направено неволно от казионна медия

Необходимо ли е със заповед нещо отново да се затваря, попита премиерът

С банкноти от по 500 евро обаче бяха пълни чекмеджетата в спалнята на премиера Борисов на разпространените от анонимен подател снимки