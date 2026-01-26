26.01.2026 | 22:08

Борисов побесня: Нещастници долни, живея в къщата, в която съм се родил, там ще пукна

Водя „най-скромния живот“, без луксозни пътувания, курорти и публични светски прояви. От работа вкъщи, от вкъщи на работа

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов реагира остро в интервю с журналиста Мартин Карбовски, откъс от което се появи тази вечер в социалните мрежи.

В клипа Борисов отхвърля твърдения за „изнасяне на тонове злато“, като ги определя като абсурдни обвинения. „Живея в къщата, в която съм се родил. Идват да протестират и ме намират в Банкя. Къде съм тръгнал?“, заявява той.

„Знайни и незнайни глупаци да обясняват как съм изнесъл тонове злато… Къде бе, у коя банка бе, нещастници долни?“, чувa се да казва Борисов в откъса.

По думите му води „най-скромния живот“, без луксозни пътувания, курорти и публични светски прояви. „От работа вкъщи, от вкъщи на работа“, допълва лидерът на ГЕРБ.

Карбовски повдига и темата за снимките с чекмеджета, а Борисов отвръща: „Чекмеджетата с фалшиво 500 евро“.

Журналистът съобщава, че интервюто е с продължителност около два часа и ще бъде публикувано на части в следващите три дни.