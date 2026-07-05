05.07.2026 | 13:22

Борисов почти не познава Деси Атанасова: От избора ѝ в КС нито съм я чувал, нито съм я виждал (видео)

Вождът на ГЕРБ с оферта към управляващите за бюджета: изтеглят този, правят дефицита 3% и получават безкористна подкрепа

Всеки, който рови в PNR системата (на МВР) и извършва проверки в нея, трябва много добре да е наясно каква отговорност носи. Това вече е тяхна отговорност. Аз категорично твърдя, че ние никога не сме използвали подобни масиви от данни нито за манипулиране, нито за заличаване на информация. Ако министърът си е позволявал подобни действия, нека сам потвърди или отрече. Ако е така, ще понесе съответната отговорност.“

Това коментира днес вождът на вече малката партия ГЕРБ Бойко Борисов, обсъждайки различни актуални теми след среща са младежи в Сливен. Става въпрос за разминаването – според ГЕРБ – на данните за полетите на Делян Пеевски, включително и с Десислава Атанасова.

По отношение на конституционната съдийка, той подчерта, че „отговарял за нея“, докато е била част от ГЕРБ и че тогава изпълнявала задълженията си безупречно.

„Аз мога да говоря за Десислава Атанасова до момента, в който беше в ГЕРБ. Тя беше избрана за конституционен съдия с огромно мнозинство, включително с гласовете на ПП и ДБ (не пропусна да натърти – което всъщност бе договорка, та с гласовете на ГЕРБ вторият пратеник на парламента в КС да бъде Борислав Белазелков, чието име обърка днес, наричайки го Белозейков).

Оттогава аз нито съм я чувал, нито съм я виждал“, добави лидерът на ГЕРБ.

Според лидера на ГЕРБ в случая се наблюдават разминавания в публично изнесената информация.

„Първо бяха представени едни данни от министър Дечев, след това излязоха други данни от министър Демерджиев. Има объркване дори по отношение на датите. Така се измества вниманието от важните теми като бюджета и санкциите срещу Русия. Всичко останало е личен акт на замесените“, смята Борисов.

Последното явно е и позицията на ГЕРБ, прокарана първоначалтно през Костадин Ангелов – че това представлявало личен живот.

За бюджета той каза, че бил много по-лош от „лошия“ техен бюджет, заради който падна правителството ни (на Росен Желязков – за което от друга страна също многократно е казвал, че си е на Желязков, а той нямал нищо общо с него – б.р.).

„Ако случайно изтеглят бюджета, решат проблема до 3% дефицит, поемам ангажимет от името на ГЕРБ не само да го подкрепим, но там, където са орязали – да не ги атакуваме политически за орязването на средства за отделните браншове.“

Той каза, че това бил единственият начин не само да няма наказателна процедура срещу България, но и да се укрепят публичните финанси. „Няма политически дивидент да търсим от това, защото то е добро за държавата.“

„София е потънала в мръсотия, няма инфраструктурни проекти, огромни задръствания – нищо за 3 г. не се направи„, посочи лидерът на ГЕРБ.

Борисов каза още, че да се режат пари от общините било грешка, защото всички хора очакват в кварталите им да се асфалтира улица и да има водопровод, независимо чии избиратели са.

„И аз мисля че, познавайки г-н Копринков, той няма да си позволи да си създаде проблем с кметовете и общините, които той то-о-о-олкова грижовно иска да привлече на негова страна„, подметна с видима ирония Борисов.

Той обеща, че септември ще бъде обявен кандидатът на ГЕРБ за президент. Но нямал „голям оптимизъм в момента“, защото вече се замислял дали „колегите Божанков и Божанов не работят за „Прогресивна България“. „Ние построихме България“, защити се той от нападките на опонентите.