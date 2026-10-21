21.10.2026 | 16:55

Борисов подкрепя Йотова на втория тур?

Победата на настоящия държавен глава съвсем не е сигурна. Съмнително е, че лидерът на ГЕРБ има влияние над партийните активисти

Бойко Борисов няма да подкрепи нито един от кандидатите за предстоящия вот на 25 октомври. На същата дата бившият премиер ще има среща със структурите в Кюстендил. През последните месеци той обикаля страната всеки уикенд, за да стяга редиците и да готви електората за местните избори догодина.

По време на кампанията обаче се забелязва, че в залите, където се провеждат предизборните срещи на Илияна Йотова, присъстват немалко хора от ГЕРБ, а преобладаващата част са от БСП. Изненадващо подкрепата от „Прогресивна България“ е твърде незабележима, може би защото партията е нова, няма изградени стабилни структури, както и опит в предизборната битка.

Приближени до ГЕРБ твърдят, че не е изключено на втори тур Борисов да призове симпатизантите на партията да дадат рамо на Илияна Йотова, която се очертава като победител в надпреварата. На Борисов му допадала диалогичността на Йотова и способността да защитава позициите си. Мнозина освен това прогнозират, че ако спечели битката, тя ще направи опит да се еманципира донякъде от премиера Румен Радев. Едва ли ще се стигне до разкол и заемане на коренно различни позиции, но Йотова има нужда да изгради по-самостоятелен имидж, за да затвърди авторитета си.

Евентуалният призив на Борисов за подкрепа на Йотова на втория тур не означава, че това ще е заповед за партийните кадри. Най-вероятно по-голямата част от гербаджиите въобще няма да гласуват, но някои може и да се вслушат в съвета на лидера си. Нека не забравяме, че две от най-знаковите фигури на ГЕРБ влязоха в Инициативния комитет, подкрепил Илияна Йотова за президент на България.

Бившият министър на културата Вежди Рашидов, който дълги години бе и депутат от листите на ГЕРБ, макар и от гражданската квота, застана зад нея и обясни позицията си с това, че са семейни приятели. Рашидов не пропусна да отдаде огромното значение за тази силна връзка и на ролята на съпруга на Йотова – изтъкнатия лекар и хирург проф. д-р Андрей Маринович Йотов, който е един от най-утвърдените и стойностни специалисти по ортопедия и травматология у нас.

С уточнението, че не сменя политическия си отбор, но влиза в Инициативния комитет, зад Йотова застана и действащият депутат от партията на Бойко Борисов, която е член на Европейската народна партия, Емил Радев. Подобни мотиви, изразявайки публично подкрепата си за Йотова, изтъкна и кметът на Стара Загора Живко Тодоров – едно от знаковите лица на ГЕРБ в национален мащаб заедно с кмета на Бургас Димитър Николов.