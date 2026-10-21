Eксдепутат от ДПС посочи КОЙ е следващият след Ревански и Гавазов

След акциите в Белица и Сунгурларе следващият кмет, срещу когото ще има действия на правоохранителните органи, ще бъде този на Каолиново. Това обяви в интервю пред БНР Гюнер Тахир, бивш член на ДПС и настоящ председател на Национално движение „Права и свободи“.
Тахир коментира акцията на ГДБОП и ДАНС в дома на кмета на Белица Радослав Ревански, когото определи като „ковчежника“ на ДПС. Според него тези процеси са били предвидими още преди месеци. „Смятам, че началото на акциите беше в Кърджали в началото на юни т. г. Става това, което предвидих преди 4 месеца, защото това в Белица за мен не е изненада“, посочи той.
Като пример за финансови схеми Тахир цитира дейността на фирма „Верастрой“, която по думите му за периода от 2021 до 2026 г. има 94 договора с държавни институции на обща стойност 194 млн. лв. Той даде пример с проект за ремонт на главна улица в Якоруда, където първоначално предвидените 800 000 лв. са набъбнали до над 2 млн. лв. до приключване на поръчката.
По отношение на Каолиново Тахир подчерта, че кметът Нида Ахмедов е заместник-председател на ДПС и управлява общината вече шест мандата. Според него в много отдалечени краища на страната хората все още живеят като „крепостни селяни“ и държавата трябва да покаже, че се управлява според законите, а не според волята на партийни лидери.
Гюнер Тахир допълни, че за реални резултати е необходима намесата на прокуратурата и съдебната система. Според него не е достатъчно някой да бъде задържан за 24 часа, а трябва да се стигне до осъдителни присъди по надлежния ред, за да се разбере дали тази битка срещу корупционните схеми ще бъде доведена до край.
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