Борисов в челен сблъсък с Асен Василев и Иво Мирчев: Считайте бюджета за изтеглен, събирайте се колкото искате

Данък дивидент отпада, социалните осигуровки скачат само с 1%, обясни лидерът на ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкри какво следва след днешната среща на високо равнище в Министерството на финансите, свързана с бюджета за 2026 г. Сутринта, във ведомството на Теменужка Петкова се стекоха представители на управляващите, синдикатите и работодателите.

„Тези хора си играят с думите непрекъснато, всяка тяхно изказване е какво е казал Борисов. Борисов е казал, че този бюджет няма да се гледа. Считайте, че е изтеглен, отсече лидерът на ГЕРБ на брифинг. На пресконференцията се появиха и Асен Василев и Иво Мирчев, които настоятелно питаха дали бюджетът е оттеглен, като се заканиха ако това не стане, да има нов протест.

Борисов обяви, че има три варианта за това какво ще предприемат управляващите за бюджета. „Изтегляне е единият – тогава всичко започва от начало. Вторият е – ако се разберем със синдикати и работодатели – аз съм твърдо убеден, че ще се разберем, защото ние ще отстъпим от това, което не ми харесваше – данък дивидент, от 2-та процента увеличение на пенсионните вноски, и мисля, че ще станат 1%. Нека минат срещите, обясни Борисов.

Във вторник предстои друга. Ще направим отстъпки. Мисля, че ще убедим и другите партии да го направят. И тогава се събира Бюджетна комисия, понеже те са неможачи и шарлатани доказани, както ги нарече Радев, и вече е минало първото четене – в много кратък срок предложенията, под които сме се подписали, ще влязат и ще можем да финализираме годината с приет бюджет. Ако не – отиваме на трети вариант – ще се предложи удължителен бюджет, за да се плащат от 1 януари заплати и всичко останало. Аз предпочитам да има редовен бюджет. Удължителен бюджет няма да бъде гласуван от депутатите от ГЕРБ“, каза още Борисов.

„Това е най-лесното“, отговори лидерът на ГЕРБ има ли възможен четвърти вариант – нови избори. „От първия ден имаме спор – ние като дясна партия искаме бизнесът, тези които произвеждат благата, да се чувстват щастливи. Направих компромиси, но АИКБ не се съгласиха с този компромис и се върнах на позицията, която имам за всичките тези 20 години. ДПС искат всички хора да получават колкото се може повече“.

„Вчера Зафиров беше около 3 часа и половина в моя кабинет, заедно с Драго Стойнев и Кирил Добрев. Ние сме 66 депутати. Аз трябва да си загубя своите симпатизанти и цялата подкрепя на бизнеса, която имам, заради 15 техни депутати ли? Не мога само аз да правя компромиси. Всяка от партиите говори на своите избиратели. Не съм склонен да загубя тях за това да накажа бизнеса. Когато казах, че не ми харесва бюджетът, всички си мълчаха. Сега видяхме, че бизнесът и асоциациите реагираха остро, правилно – защото това е нашата политика 20 години. Просто ни върнаха там, където ни беше мястото. Не съм изненадат от позицията на БСП, даже се разбрахме всеки да си защитава позицията“, каза още Борисов.

„Учудва ме как в обществото не се разисква цифрите, които дадохме за хазарта – 44 милиарда лева са влизали и излизали в хазартния бизнес в България. 44 милиарда през телефоните са чукани за хазарт или в казината. Говорим за тази година. Отчетената в НАП законна печалба е 2 милиарда лева. Кажете ми в кой бранш има отчетена печалба от 2 милиарда. Как обществото не се стресна от тези цифри. Толкова са извадени от джобовете на българите, които играят хазарт. И в същото време единственото държавно в този бранш – тотото, печели 2 милиона“, коментира Борисов една от горещите теми от тези дни – идеята да бъде даден тотализаторът на концесия.

„Преди 2-3 седмици Диана Дамянова даде едно интервю, каза че единственият, който го е страх от протести е Бойко Борисов. Защо? Защото чува хората. Сега, в този протест, особено на АИКБ, видях и чух – по същия начин разсъждавам и за данък дивидент и за 2-та процента пенсионна вноска“, обясни още Борисов. Той бе категоричен, че един от спорните моменти в бюджети – СУБТО, ще отпадне. „С колегите вече сме се разбрали“, каза Борисов.

На брифинга изненадващо се появиха Ивайло Мирчев и Асен Василев, за да искат обяснение от Борисов защо още не е изтеглил бюджета. Василев отново се закани, че ще има нов протест срещу правителството в понеделник.

„Ми това е хубаво. Нека се събират колкото искат. За мен е важно, че Теменужка Пекова, Сачева и другите партии в коалицията имаха добра работна атмосфера с работодателите и синдикатите. Що не ме пипат по ушичките? Страхливеца да се покаже. Това е цялата им политика на тях. И слушах Цънцарова сутринта, дето пита Божанков като свалят правителството какво ще правят. Еми, не знаели. Идва цялата група зад гърба ми. И аз ще правя вече същото. Това ли им е политиката. При положение, че казахме, че сме подновили диалога. Пак съм виновен аз“, коментира Борисов.