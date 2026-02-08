08.02.2026 | 21:16

Ботьо Ботев за случая „Петрохан“: Има изявена форма на агресивна педофилия

Според него първото убийство в хижата "Петрохан" е твърде показно и трудно може да се извърши от един човек

Криминалистът Ботьо Ботев даде своята версия за случая „Петрохан“, след който вече има шест трупа. Според него първото убийство в хижата „Петрохан“ е твърде показно и трудно може да се извърши от един човек. Според Ботев става дума за агресивна педофилия.

„Няма логика в първото убийство, направено е твърде показно. Ако е имал намерение да убие Николай и Александър след първоначалното убийство, е можело още там да ги убие, в „Петрохан“, за да може да се укрие по-добре, по-ефективно, коментира криминалистът в предаването „120 минути“ по Би Ти Ви.

„Подобен случай не е имало. Това убийство е необикновено, нестандартно. „Много странни неща има в самото начало. Труповете намерени пред хижата, като за показ. Хижата запалена, но не напълно изгоряла. Има признаци, по които може да се разбере, че нещо там става. Тук необичайната ситуация е, че заличаваш следите вътре, а отвън оставаш труповете на показ. Това е нелогично. Нестандартно поведение на самия извършител. Оттук много неща още в първичната оценка на инцидента е, че има нещо нелогично. Нямаме в практиката такова убийство – да оставиш труповете по този начин“, коментира още криминалистът.

Според него би могло да има принуда от Ивайло Калушев, но по-логично е доброволно убитите момчета да са тръгнали с него.

„Тръгват от първото престъпление в Петрохан. Оттам пътуват спокойно в колата с него. Единият е непълнолетен. Другият е мъж, който може да окаже съпротива. Това са необичайни, нестандартни факти. Ако е имал намерение да убие Николай и Александър след първоначалното убийство, е можело още там да ги убие, в Петрохан, зада може да се укрие по-добре, по-ефективно“, заяви Ботьо Ботев.

Според него няма данни за съпротива в първото убийство: „Самото връзване на трима мъже, които са едри, биха указали съпротива, трудно ще се справи един човек. Трудно е да се прави оценка. Къде са застреляни, как са застреляни като последователност, не е известно дали има други изстрели“.

За него най-същественото е какви са резултатите от аутопсиите – как си представяте трима мъже – застрелват един, а другите чакат, освен ако не е с тяхно съгласие.

Той твърди, че в криминалната практика няма стандартизация.

„Действията на обекта са много странни. Онова, което е подхождал в различни сфери на държавността, би трябвало е да се обърне внимание, че нещо не е в ред. Мен ме притеснява изключително много, че той е имал афинитет към малки деца и то предимно момчета. На мен ми се струва, че пред този обект е изявена форма на агресивна педофилия“, коментира още Ботев.