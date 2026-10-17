17.10.2026 | 22:14

БТА крие колко пари е изхарчил за командировки в чужбина Кирил Вълчев като неин шеф

А държавната агенция се носят легенди за чутовни харчове, скъпи кетъринги и тежки вечеринки на ръководството както в чужбина, така и многозвездни хотели у нас

Българската телеграфна агенция (БТА) умишлено крие информация колко дни е бил в командировки в чужбина и какви държавни средства е похарчил по време на воаяжите си зад граница генералният директор на националната медия Кирил Вълчев, който в момента е кандидат за вицепрезидент в тандем с Илияна Йотова.

В информационната агенция се носят легенди за чутовни харчове, скъпи кетъринги и тежки вечеринки на ръководството както в чужбина, така и многозвездни хотели у нас.

Известната разследваща журналистка Венелина Попова, която е дългогодишен кореспондент на БНР в Стара Загора, отправи официално запитване по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до БТА за изразходваните публични средства за задграничните командировки на генералния директор на агенцията Кирил Вълчев. Отговор обаче няма и няма и да има преди да минат първия и втория тур на президентските избори, на които именно двойката Йотова-Вълчев се смята за основен фаворит.

„Исках информация за задграничните командировки на г-н Вълчев по време на неговия първи 5-годишен мандат като генерален директор на БТА и началото на втория му мандат, от чието начало е изминала половин година. Изпратих моите въпроси и за мое голямо учудване на 14-ия ден, когато трябваше да имам отговор, получих писмо от БТА, в което питат по какъв начин искам да получа справката. А аз бях поискала командировъчните заповеди, после отчетите, разходите за всяка една командировка. С адвокат Александър Кашъмов, с когото се консултирам при подаването на запитвания по ЗДОИ, изрично уточнихме, че и справка ни задоволява, ако събирането на всички документи е проблем“, заяви Попова в предаването „Денят с Веселин Дремджиев“.

Журналистката уточнява, че от БТА са поискали уточнение по точно какъв начин иска да получи информацията и че законовият срок за получаването ѝ ще започне да тече от момента на нейния отговор.

„Поискаха и още 10 дни, защото справката била трудна и „документите се намирали в различни административни отдели“. Всъщност те искат да скрият тази информация докато мине балотажът. Аз ще получа справката на 3- или 4-и ноември, тоест когато изборите са минали“, каза Попова.

Според журналистката в БТА вече от една година се говори как именно Кирил Вълчев ще е подгласник на Йотова в кампанията.

„Забележете, става дума за време още преди Румен Радев да се откаже от Дондуков 2 и да тръгне да прави партия. Тоест, този план на задкулисието чиито лица са Йотова и Вълчев, действа отдавна. Те са проект на задкулисието“, каза тя.

Самият Кирил Вълчев неведнъж е разказвал публично за страстта си към пътешествията. През май 2024 г. той се похвали, че е посетил всички 193 държави – членки на ООН.

„На 50 години завърших обиколката си на всички 193 държави – членове на Организацията на обединените нации“, написа тогава Вълчев във Фейсбук.

В същата публикация той уточни, че за посещението на последните десет държави е използвал отпуск и лични средства, натрупани по доброволни спестовни застраховки. Това обаче не дава отговор на въпроса колко служебни командировки е осъществил като генерален директор на БТА, колко дни е прекарал зад граница по работа и каква сума от бюджета на обществената агенция е изразходвана за пътуванията му. Именно тази информация се опитва да получи журналистката Венелина Попова по реда на ЗДОИ.