17.10.2026 | 21:26

Тръмп отмени ключови санкции срещу Путин и Русия

Това е най-доброто за националните интереси на Съединените щати, заяви американският президент

П резидентът Доналд Тръмп подписа в петък изпълнителна заповед, с която се отменят ключови санкции, посочени в Закона за санкциониране на Русия на Линдзи О. Греъм. По този начин значително се притъпява инструментът, който Конгресът му даде, за да окаже натиск върху Москва да се настани на масата за преговори, пише Politico.

„С настоящото се отказвам от прилагането на такива санкции, ограничения и мита, предвидени в Закона Греъм“, пише Тръмп в заповедта . „Представих на Конгреса удостоверение, че издаването на такова освобождаване в този момент е в националните интереси на Съединените щати“.

Тръмп подписа законопроекта миналия месец, с което се сложи точка на повече от едногодишно усилие, водено от съименника на законодателството, покойния сенатор Линдзи Греъм , съюзник на президента, който почина през юли.

Критиците го видяха като поредно доказателство, че Тръмп е на страната на Русия, която започна военна операция в Украйна през 2022 г. „Последната капитулация на Тръмп пред Путин отново предава нашите украински партньори и противоречи на ясното намерение на Конгреса за законодателство, предназначено да накаже Русия за незаконната ѝ агресивна война“, заяви конгресменът Дон Байер (демократ от Вирджиния) в социалните мрежи след съобщението.

Байер призова Конгреса да „поправи този несъвършен закон“, за да предотврати това, което той определи като „капитулация на Тръмп пред Путин “.

„Една седмица след сделката за дизеловото гориво и администрацията на Тръмп успява да държи натиска върху Русия“, каза бившият координатор на санкциите на Държавния департамент Даниел Фрийд .

Белият дом имаше 30 дни след подписването, за да приложи мерките, посочени в закона, или да ги отмени. Единственото изискване за отмяната беше удостоверение пред Конгреса, че решението е в национален интерес на САЩ. Белият дом не е пояснил защо ходът е в интерес на САЩ.

Решението на Тръмп да отмени почти всички санкции в законодателството два дни преди крайния срок за прилагането им позволява на Москва да избегне сурови икономически мерки, целящи да подтикнат руския президент Владимир Путин да прекрати войната срещу Украйна. Това се случва, след като Тръмп възприе по-мек тон с Русия и все по-често изразява гнева си към украинския президент Володимир Зеленски през последните дни.

Миналия петък Тръмп обяви временно отмяна на санкциите върху руския дизел и предложи сделка САЩ да купуват горивото от Москва, за да се намалят стремглаво покачващите се цени на дизела преди междинните избори.

Съобщението предизвика незабавна негативна реакция от законодателите и от двете страни на партията, както и опасения относно бъдещето на новоподписаното законодателство за санкции.

По-рано тази седмица група сенатори от две партии публикува изявление, в което остро критикува решението и поставя под въпрос неговата законност. Група от депутати от Камарата на представителите, както от Демократическата, така и от Републиканската партия, също осъди хода, призовавайки Тръмп да отмени сделката и да използва Закона за санкции срещу Русия срещу Кремъл.