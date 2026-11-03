03.11.2026 | 11:04

Черният петък идва, а продавачите започнаха с измамите: Вдигат цените, после ги обявяват за ударно намалени

Инспекторите следят онлайн магазините, проверяват и цените в магазините преди промоционалните кампании

Телевизор за 800 евро, който дни преди Черния петък изведнъж поскъпва до 1200 евро, а след това се появява с огромен червен надпис „Намаление 30%“.

Клиентът си мисли, че е направил страхотна сделка, но на практика плаща повече от първоначалната цена. Именно такива търговски номера са под прицела на Комисията за защита на потребителите (КЗП), която започна засилени проверки в навечерието на големите ноемврийски разпродажби.

Санкциите никак не са символични. За всяко отделно доказано фалшиво намаление търговецът рискува глоба между 400 и 4000 евро, а при установени нелоялни търговски практики наказанието достига 50 000 евро. От КЗП предупреждават, че рекламните обещания за огромни отстъпки ще бъдат проверявани, а инспекторите ще сравняват обявените цени с тези, на които стоките действително са се продавали преди кампанията.

Най-голямо внимание се отделя на онлайн магазините за техника, дрехи, обувки и други масово търсени стоки. Там потребителят често вижда зачеркната стара цена, нова сума с едър шрифт и съобщение, че промоцията изтича след броени часове. Точно това усещане за спешност е сред механизмите, които подтикват хората да купуват, без да проверят дали намалението изобщо съществува.

Законът изисква при обявяване на намаление търговецът да посочи най-ниската цена, прилагана през последните 30 дни преди отстъпката. Това означава, че магазинът няма право да повиши изкуствено стойността на продукта няколко дни преди Черния петък и след това да представи връщането ѝ към старото равнище като специална промоция.

Фалшивите отстъпки далеч не са единственият проблем. От КЗП предупреждават за онлайн магазини, които се появяват непосредствено преди Черния петък, привличат купувачи с невероятни оферти и изчезват веднага след разпродажбите. Клиентите остават без поръчаната стока или получават продукт, който няма нищо общо с рекламата. Когато поискат да върнат покупката, установяват, че сайтът вече не съществува, а посочените телефон и адрес са недействителни.

Подобни случаи водят до рязко увеличение на жалбите след приключването на промоционалните кампании. При съмнения за измами Комисията работи съвместно с органите на реда и други институции.

За да не остане купувачът само с празни обещания, от КЗП съветват още преди поръчката да се провери кой стои зад електронния магазин. Наличието на реален адрес, телефон за контакт и ясни условия за връщане е особено важно. Съмнителни номера от рода на 0987 654 321, липсващи фирмени данни и неясни условия за доставка са достатъчна причина човек да се откаже от покупката.

Има и друг капан. Продуктът изглежда изгоден, но при финализиране на поръчката към цената се добавят доставка, обработка или други разходи. Затова потребителите трябва да гледат крайната сума, а не само тази, изписана върху рекламния банер.

Ако клиентът установи съмнителна промоция, най-полезното доказателство е снимка на екрана. Тя трябва да показва конкретния продукт, обявената цена, процента на намалението и условията на офертата. Към жалбата е добре да се приложат и данните на търговеца, както и предишни цени на същата стока, ако потребителят разполага с тях.

При покупки от разстояние от търговец, за когото важат правилата за потребителска защита, клиентът по правило разполага с 14 дни, за да се откаже от договора без да посочва причина. Съществуват законови изключения, но самото обстоятелство, че стоката е купена на Черен петък, не отменя това право.