03.11.2026 | 11:15

„Прогресивна България“ съветва: Ако ви е скъпо на газ, топлете се на ток

Новата цена ще важи до юни, няма да има по-високи сметки за елекричество, увърта Димитър Петров

След бругалното увеличение на цената на природния газ с почти 33 процента, от „Прогресивна България“ се надпреварват да обясняват, че няма да има по-скъпи сметки за ток и парно. Но забравят потребителите на газ. Какво точно да правят те?

Увеличението на цената на природния газ с близо 33% за ноември няма да доведе до по-високи сметки за ток на домакинствата, обясни в тв ефира народният представител от „Прогресивна България“ Димитър Петров пред Нова.

Депутатът поясни, че цената щяла да се запази до 30 юни 2027 година и ще бъдат направени съответните компенсаторни механизми.

Петров определи като манипулативни твърденията, че резкия скок на природния газ ще оскъпи всички останали услуги.

„Не трябва да се обвързва поскъпването на природния газ с поскъпването на цената на парното и на тока за битовите потребители“, смята Димитър Петров.

Вчера и председателят на КЕВР, премиерът и енергийният министър обясниха, че цените за гражданите остават защитени. Средствата за компенсациите ще бъдат осигурени, включително чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Депутатът заяви, че към момента няма законова рамка за компенсирането на домакинствата, които се отопляват директно на природен газ, но те имали опцията да изберат отопление с електрическа енергия (подобно изказване направи и енергийният министър Ива Петрова).

Петров подчерта, че цената на газа у нас остава с 40% по-ниска от тази на международните пазари и отразява общите пазарни тенденции, а не едностранни решения на държавата.

Народният представител от ПБ обърна внимание и на избора на нов Висш съдебен съвет (ВСС), като изтъкна, че партията му нямало да преговаря за ДПС и ГЕРБ, а естествените партньори за разговори са „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и „Възраждане“.

Димитър Петров каза, че ПБ нямало да приемат гласовете на ГЕРБ, ако разговорите с останалите сили не сполучат.