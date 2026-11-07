07.11.2026 | 17:35

Данъчни удариха бургаското барби Андреа с 25 000 евро, не е декларирала еротичните си приходи

Андреа твърди, че е платила всичките си спестявания на данъчните и е затънала в дългове

Бургаското Барби Андреа Иванова, която стана световноизвестна с необичайно големите си устни, се оказа с данъчни задължения за 50 хил. лева, или 25 565 евро, заради приходите от еротично съдържание. Ексцентричната блондинка твърди, че е изчерпала всичките си спестявания и е взела пари назаем от приятели, за да се разплати с държавата. Финансовият удар обаче не я е отказал от бизнеса, който развива вече близо шест години.

„Данъчните ме удариха много жестоко. Трябваше да платя 50 000 лв. накуп за всички години досега. Дадох всички спестявания и взех пари назаем, за да успея. Още плащам борчовете на приятели и познати. Въпреки всичко не се отказвам, розовата индустрия е моето призвание“, разказва Андреа пред „България Днес“.

Бургазлийката навлиза в индустрията за съдържание за възрастни по време на COVID пандемията. Първоначално публикува еротични снимки и видеа в платформа с платен достъп, а постепенно разширява дейността си до професионално заснети интимни сцени с различни партньори. По думите ѝ част от мъжете, с които работи, участват в продукциите още от самото начало, като самоличността им остава скрита за аудиторията.

„Създадох моя порноимперия, която развивам успешно вече близо шест години. Имам няколко интимни партньори, с които заснемаме +18 сцени, някои от които са от самото начало. Създавали сме десетки розови снимки и видеа в хотелски стаи, басейни, къщи и апартаменти“, споделя Андреа.

Тя уточнява, че снима единствено на закрити и частни места, като се съобразява с правилата на платформата, в която предлага съдържанието си. В новото си интервю не крие, че работи с различни мъже и сама определя с кого да застане пред камерата.

Финансовият проблем с приходната администрация не е първият случай, в който Андреа говори открито за доходите си. Още през 2024 г. бургаският сайт Флагман съобщи, че тя печели от продажбата на еротични снимки и видеоклипове. Тогава тя разказа, че в най-силните си периоди е достигала приходи от 10 хил. лева месечно, а обичайните постъпления от разработен профил могат да бъдат около 5 хил. лева.

За Андреа Иванова се разбра за първи път преди повече от десет години, когато тя все още беше ученичка в Немската гимназия „Гьоте“ в Бургас. Тя се набиваше на очи сред абитуриентите от Випуск 2016 по време на баловете край Пантеона в Морската градина. Тогава младото момиче прикова погледите с дълга синя коса на букли, къса черна рокля, високи токчета и силно изразителен грим.

Още при първата ни среща тя се отличаваше с дръзкия си стил и желанието да не прилича на останалите. Андреа обясни, че специално за бала е боядисала косата си в любимия син цвят. Тогава нямаше нито световна популярност, нито десетките естетични процедури, които по-късно превърнаха външния ѝ вид в разпознаваема запазена марка.

След завършването на гимназията бургазлийката продължи образованието си в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където изучава немска филология. През годините неведнъж е споделяла, че се интересува от преподавателска работа, въпреки че публичната ѝ популярност се развива в съвсем различна посока.

Последваха многобройни процедури за уголемяване на устните, промени във външния ѝ вид и интервюта за чуждестранни медии. Андреа постепенно изгради образа на БГ Барбито, а популярността ѝ в социалните мрежи се превърна и в източник на доходи.

Преди дни тя отбеляза рождения си ден с три торти в компанията на близки приятели. Празникът съвпадна с признанието за сериозните финансови затруднения, които според нея са последвали плащането на задълженията към данъчните.

Андреа не уточнява дали сумата от 25 565 евро включва само данъци, или и осигуровки, лихви и други задължения. Няма публично потвърждение от Националната агенция за приходите за размера и основанието на плащането. Самата тя обаче е категорична, че няма намерение да прекратява дейността си в индустрията за възрастни, независимо от финансовата цена.