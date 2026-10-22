22.10.2026 | 9:33

Държавата погна измамниците: „Лидл“ продава чуждо месо и зеленчуци като български

Ще бъдат проверени всички централни складове на търговските вериги

Държавата отчете първи резултати от обявената от държавата хайка в складовете на търговските вериги за храни. „Само за няколко часа – вече имаме първи резултат от съвместните проверки на БАБХ, НАП и КЗП. В склад на една от проверяваните търговски вериги е констатирана чуждестранна стока, етикетирана и представяна като българска“, обяви в сряда земеделският министър Пламен Абровски.

От сряда до петък ще бъдат проверени всички централни складове на търговските вериги.

„Целта на тази проверки е да започнем изсветляването на цялата верига на доставки на хранителни продукти в България“, каза министърът пред журналисти след съвместна проверка на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) в складова база на търговската верига „Лидл“ (Lidl) край софийското село Равно поле.

От другата седмица БАБХ и НАП ще продължат надолу по веригата на доставки към доставчици, производители, прекупвачи. „Това е с цел да разберем кой как и откъде доставя, защо не се купува само българска храна, защо се предпочита една или друга храна“, посочи министър Абровски. Паралелно с това служители на БАБХ и КЗП следващата седмица ще започнат проверки на магазините на всички търговски вериги един по един, като целта ще бъде пълно изсветляване на ценообразуването.

„Високите цени тревожат всички български граждани и те имат право да знаят защо цените в България са такива. С присъствието ни тук искаме да покажем, че държавата с цялата си представителна власт се заема с изсветляването на веригата на доставки от производител и вносител до краен потребител в търговските вериги“, заяви председателят на КЗП Мая Манолова.

Изпълнителният директор на БАБХ проф. Светла Янчева посочи, че агенцията ще гарантира съответствие, качество, безопасност, срок на годност, етикет и дали има наличие на заблуждаващи практики.

Изпълнителният директор на НАП Борис Михайлов допълни, че където има завишен риск, от фискалния контрол ще бъде извършена проверка. „Ще направим проверки и на произхода, както и допълнителни проверки, които ще отнемат повече време“, допълни той.