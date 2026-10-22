22.10.2026 | 10:40

Обвиниха Ревански, Гавазов и Широков за престъпен сговор за търговия с влияние (снимки)

Кметовете на Белица и Сунгурларе остават в ареста за 72 часа, а председателят на Областния съвет на ДПС в Бургас е под домашен арест

Окръжната прокуратура в Бургас привлече към наказателна отговорност кметовете на Белица и Сунгурларе – Радослав Ревански и Димитър Гавазов, както и председателят на Областния съвет на ДПС в Бургас Христо Широков за участие в престъпен сговор за осъществяване на търговия с влияние, съобщиха от държавното обвинение.

Гавазов и Ревански, и двамата издигнати за постовете си от партията на Делян Пеевски, остават в ареста за 72 часа. Те са обвинени за това, че са осъществили престъпен сговор по между си и с третия обвиняем по делото – Широков, за извършване на търговия с влияние на територията на страната.

Според събраните към настоящия момент доказателства, сговарянето е осъществено на територията на община Сунгурларе на неустановена дата в началото на 2024 година, а престъпната деятелност е продължила до 20 октомври 2026 година.

Според прокуратурата Димитър Гавазов и Радослав Ревански са извършвали престъплението в качеството си на кметове на общини. Те бяха задържани след проведени специализирани операции от служители на ГДБОП на 20 и 21 октомври.

Постановленията за привличане към наказателна отговорност на тримата обвиняеми са предявени днес. Предстои Окръжната прокуратура в Бургас да внесе в съда искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на двамата кметове.

Христо Широков вече е с вече взета мярка за неотклонение „домашен арест“ по друго досъдебно производство.