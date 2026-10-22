22.10.2026 | 9:07

Радев издига Пеканов за кмет на София?

Мая Манолова сама се хвалела, че ще бъде изборът на „Прогресивна България“ за кмет, което обаче било нейно желание, а не реалност

Вицепремиерът, който отговаря за управлението на европейските средства Атанас Пеканов, ще бъде изборът на „Прогресивна България“ за столичен кмет догодина, твърди изданието „Филтър“. Пеканов зае поста в кабинета на Радев с идеята да ускори работата по Плана за възстановяване и устойчивост, както и да координира работата с европейските фондове. Преди това заемаше същия вицепремиерски ресор и в предходните служебни правителства на Стефан Янев и Гълъб Донев. Нахаканият преподавател по икономика и бизнес във Виенския университет е сред любимците на Радев, който високо ценял работоспособността и международната експертиза на вицепремиера.

Сегашният кмет Васил Терзиев е сред най-спорните градоначалници. Столичани роптаят срещу разправиите в общината, постоянното текучество в нея, мръсотията в града и липсата на ясен план как да се развива градът. В същото време бюджетът на най-големия български град от повече от 1,5 милиарда евро е особено привлекателен за всеки градоначалник.

Независимо от евентуалната номинация на Пеканов новоназначената шефка на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова сама се хвалела, че ще бъде изборът на „Прогресивна България“ за кмет, което обаче било нейно желание, а не реалност. Откакто оглави КЗП, напористата и амбициозна юристка влезе в разправии с различни сектори в потреблението и създава доста проблеми на управляващите, вместо да ги решава.

Бившата депутатка не успя да направи успешна самостоятелна политическа кариера. В периода 2015–2019 година тя бе омбудсман, а през 2019 г. се яви като независим кандидат за кмет, но загуби битката на балотажа. Впоследствие създаде Гражданската платформа „Изправи се.БГ“, а след това оглави коалицията „Изправи се! Мутри вън!“, но в крайна сметка остана извън властта.

Манолова не можела да се примири, че е загубила битката за кмет преди години, и търсела реванш. Затова сама лансирала идеята, че ще бъде номинирана, макар хора от обкръжението на Радев да са категорични, че това няма да се случи.