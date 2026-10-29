29.10.2026 | 13:21

Областният управител на Кърджали: Пеевски е дал нареждане да се работи и гласува за Гюров и Кандев

Заповедта на корупционера е валидна за всички общини на ДПС

Делян Пеевски

Областният управител на Кърджали Бисер Николов твърди, че избиратели са били наблюдавани пред секциите на първия тур. Той коментира и информация за договорка между Андрей Гюров и ДПС, както и въпросите около финансирането на кампанията на кандидата.

Николов очаква по-висока избирателна активност на балотажа на президентските избори. Според него ниската активност на първия тур се дължи на натиск от страна на ДПС върху избирателите в региона. В интервю за Kardjalinews.bg той заяви, че разполага със снимки, на които се виждали хора, наблюдаващи избиратели пред секциите.

Ниската избирателна активност в областта се обяснява с това, че ДПС наложиха на техните избиратели да не гласуват, коментира Николов.

По думите му страхът все още е налице сред част от хората, въпреки че според него много от тях вече не подкрепят политическата формация. Областният управител смята, че някои избиратели са предпочели да не отидат до урните, за да не бъдат забелязани.

Тези хора имат собствено мнение и това мнение, което се опитват да им наложат в момента, голяма част от тях не го одобряват, заяви Николов.

Бисер Николов твърди, че има снимки на наблюдавани избиратели

В отговор на въпрос дали има сигнали за наблюдение на гласоподаватели, областният управител заяви, че разполага и със снимков материал.

И не само сигнали, и снимки има как пред секциите стоят. Кметовете стоят, а също и хора, които са изпратени от кметовете в автомобили, наблюдават, снимат, каза той.

Според Николов хора от някои населени места отивали до района на секциите, но се връщали, без да гласуват, за да не бъдат забелязани. Той обясни, че в много села секциите са разположени на обществени места, където има и магазини, и това позволявало присъствието на хората да изглежда като обичайно посещение.

Областният управител определи подобни действия като опит за налагане на политическа воля чрез натиск.

Предлага промяна в правилата за наблюдателите

Бисер Николов изрази мнение, че трябва да се промени редът за определяне на наблюдателите в изборните секции. Според него кметовете на населени места не трябва да бъдат наблюдатели в секциите в селата, в които управляват.

Предложението му е те да бъдат насочвани към секции в съседни или други населени места, където не познават избирателите и според него не биха могли да им влияят.

Николов смята, че подобна промяна би ограничила възможностите за натиск върху избирателите.

Информация за договорка между Гюров и ДПС

Николов коментира и твърдение, че Андрей Гюров се е договорил с ДПС за подкрепа на балотажа. Въпросът беше поставен във връзка с изказване на депутата от „Прогресивна България“ Петър Витанов.

Тази информация вчера и аз я получих за града, че се е договорил за гласовете на ДПС не само в област Кърджали, а като цяло в държавата“, заяви областният управител.

Според Николов това споразумение би могло да бъде в плюс и за Илияна Йотова, защото то ще даде възможност на избирателите на ДПС да гласуват свободно, без да бъдат ограничавани или наблюдавани.

Надяваме се, че това ще позволи на избирателите на ДПС да излязат свободно да гласуват, а не да бъдат ограничавани и наблюдавани, както беше на миналата седмица на изборите, коментира той.

Областният управител заяви подкрепата си за Илияна Йотова, като аргументира позицията си с натрупания от нея опит в президентската институция.

Смятам, че Илияна Йотова е достоен президент. Тя го е доказала. В десетте години, в които тя е в президентството, е натрупала опит. Тя държи за България преди всичко за България, заяви Николов.

Той посочи, че според него националният интерес трябва да бъде водещ при изпълнението на президентските функции.

В интервюто бяха поставени и въпроси за даренията за кампанията на Андрей Гюров, както и за казуса с несъвместимостта му като подуправител на Българската народна банка. Въпросът беше свързан и с публикации за бизнес интереси на дарител в сектора на дроновете в Украйна.

Николов заяви, че избирателите трябва сами да преценят дали подобно финансиране е приемливо за кандидат за президент.

Хората са уведомени какво се случва, и те ще решат дали това наистина е достойно за един кандидат-президент да бъде финансиран по този начин, от такива хора“, коментира областният управител.

Той изрази мнение, че подобни обстоятелства заслужават внимание и проверка.

Липса на сигнали за купен вот

По отношение на евентуалното купуване на гласове в област Кърджали областният управител заяви, че към момента няма постъпили сигнали за подобни нарушения.

В момента специално за област Кърджали като купен вот не може да говорим. Поне за момента няма сигнали за извършване на такъв вот“, каза той.

Николов изрази очакване полицията да си свърши работата и изборите да преминат нормално.

Надявам се изборите да протекат нормално, без излишни емоции в тази насока, и крайният резултат да бъде такъв, какъвто трябва да бъде“, заяви областният управител.

Областният управител призова избирателите да упражнят правото си на глас на балотажа и изрази очакване личният им избор да бъде уважен.