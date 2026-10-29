29.10.2026 | 14:23

Мащехата на фаталната Ния е единствената законна половинка на Хачо Бояджиев

Историята преплита няколко поколения и съдби - от българската телевизия и киното през 80-те и 90-те години до живота на една известна архитектурна фамилия

Актрисата и бивша манекенка Елена Маркова, позната като единствената законна съпруга на режисьора Хачо Бояджиев, е мащеха на архитектката и предприемач Ния Янева-Темиз, чието име попадна в новините покрай разследването за убийството на бизнесмена Слави Бинев, по което съпругът ѝ Еюп Темиз е обвиняем, пише „България днес“.

Историята преплита няколко поколения и съдби – от българската телевизия и киното през 80-те и 90-те години до живота на една известна архитектурна фамилия.

Как Елена Маркова става мащеха на Ния Темиз?

Според изданието Ния е едно от трите деца от първия брак на архитект Стоян Янев, известен с прякора Стуци. В детството си тя е живяла със семейството си в Етиопия, където баща ѝ е работил като съветник на местния министър на градоустройството.

След раздялата с първата си съпруга Стоян Янев сключва брак с Елена Маркова. Именно този брак свързва актрисата с Ния Янева-Темиз.

Уточнява се още, че определението „мащеха“ произтича от семейната връзка с бащата на Ния и не предполага, че биологичната ѝ майка е починала.

Единствената законна съпруга на Хачо Бояджиев

Елена Маркова е познато лице от българския екран и модния подиум. През 80-те и 90-те години тя работи като манекенка и актриса, а сред запомнящите се нейни роли е Рада Госпожина в екранизацията на „Под игото“.

От инфрмацията става ясно още, че преди да срещне Стоян Янев, Маркова е била омъжена за дипломата Димитър Димитров, а по-късно – за телевизионния режисьор Хачо Бояджиев.

От връзката ѝ с Бояджиев е дъщеря им Мария-Луиза, която се занимава с оперно пеене.

Днес Елена Маркова живее в Портланд, САЩ, където се е посветила на живописта.

В интервю, цитирано от медията, актрисата разказва с особена топлота за отношенията си със Стоян Янев.

„Стоян Янев отгледа дъщеря ми Мария-Луиза. Тя беше много мъничка, на 6 години, когато се ожених за него“, споделя Маркова. По думите ѝ архитектът е изиграл важна роля във възпитанието на момичето и е насърчавал интереса му към изкуствата.

„Между мен и Стоян имаше много, много силна любов! Той ми беше страшно интересен – изключително ерудиран мъж, много готин, голям симпатяга“, разказва актрисата. И си спомня, че се запознала със Стоян Янев, докато работела в „Нюз холдинг“, където екипът на Нери Терзиева подготвял проект за частна телевизия.