23.09.2026 | 10:28

Демерджиев даде Пеевски на НАП

Вътрешният министър иска данъчните да изяснят размера на извършените от депутата плащания за самолетни полети

Министърът на вътрешните работи изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от председател на парламентарна група, съобщава МВР.

Сигналът е във връзка с публични изказвания на народния представител в петък, отразени на официалния сайт на политическата формация. Там е посочен дословно следният цитат: „На въпрос за това от кого са плащани полетите му, Делян Пеевски беше категоричен : Аз и моето семейство! Казвам го ясно – за всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети.“

Във връзка с информацията, с която разполага МВР, че стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури, министърът очаквал НАП да провери:

– действителния размер на извършените от лицето, плащания за самолетни полети и други свързани с тях разходи;

– периода, през който са извършени тези разходи;

– източника и произхода на средствата, с които са заплатени;

– наличните декларирани от лицето доходи за съответните данъчни периоди;

– съответствието между декларираните доходи, наличното имущество и направените разходи;

В сигнала си министър Демерджиев посочва още, че трябва да бъде извършена и проверка дали средствата представляват доходи, подлежащи на деклариране и облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дали те са извършени лично или са заплатени от трето лице.

Целта е да бъде установен действителният размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи, имущественото състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди, пишат още от МВР.