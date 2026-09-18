18.09.2026 | 11:51

Демерджиев с нови разкрития за полетите с частни самолети на Пеевски

Фирма касичка е платила 36 полета на корупционера, обяви МВР-шефът, а лидерът на ДПС го дава на прокуратурата за набедяване

Фирма касичка, в която са влизали пари от поръчки за мантинели, е финансирала 36 полета на депутата и санкциониран по „Магнитски“ Делян Пеевски. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на брифинг с участието на премиера Румен Радев, председателят на ДАНС Пламен Тончев и главния секретар на МВР Любомир Николов, посветен на действията на правителството срещу корупцията.

По думите на Демерджиев четири фирми са печелили почти всички поръчки за мантинели в България. Част от генерираните пари отивали във въпросната фирма-касичка, а тя пък заплатила полетите на Пеевски.

Оказало се, че едната фирма от тези с мантинелите била на бащата на посланика в ОАЕ, обяви още Демерджиев. Пак по негови думи една от фирмите пък била наела обект на друг санкциониран по „Магнитски“ – бившият финансов министър Владислав Горанов. Някак случайно по пътя се срещнали точно с него и му плащали не малка сума за наем. Според Демерджиев това бил и отговор на въпроса как се заобикаляли санкциите.

По същият случай се включи и главният секретар на МВР Любомир Николов, който обаче в нито един момент не назова името на Делян Пеевски, наричайки го ту лице с имунитет, ту партиен лидер. Николов обяви, че въпросните четири фирми са взели над 99 на сто от поръчките за мантинели като са генерирали над 400 млн.евро приход.

Главният секретар на МВР обясни, че в момента се работело по 900 сигнала за корупция.

На въпрос защо не се споменава и не се включва името на Борисов при разграждането на олигархични модел, както беше обещано преди време, вътрешният министър обяви, че въпросът е реторичен и че се виждало как лидера на ГЕРБ е припознал Владислав Горанов и го включил в листите и го направил депутат. Демерджиев обяви, че неговата мисъл е нямала дори полета на фантазиите, че може поръчките за мантинели да са свързани с полетите на Пеевски.

Вътрешният министър твърди, че се очаквало информация от много държави за имущество и сметки на българи зад граници. Такава се чакала от Гърция, Турция, ОАЕ

На брифинга беше поставен въпроса и, че споменаваните лица са с имунитет, какво точно се прави и може да се направи. Премиерът Румен Радев обяви, че искането на имунитет е само правомощие на прокуратурата, но той е възложил на Външно министерство да бъде отзован по най-бързия начин посланика на България в Обединените арабски емирства.

Изобщо не закъсня и отговора на депутата Делян Пеевски. „Демерджиев, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет за 50 милиона“, каза той и определи твърденията на вътрешния министър като „измислици“.

„Ще сезирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Демерджиев“, обяви той. По думите му той и семейството му са платили полетите си и не са участвали в обществени поръчки.