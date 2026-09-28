28.09.2026 | 12:15

Демерджиев за мантинелите, Пеевски, Борисов и Горанов: Много скоро ще има отговори

Службите, установили сектантски групи, ще ги "неутрализират още в зародиш"

Много скоро ще има отговори и за полетите на Делян Пеевски, и за мантинелите, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Има досъдебни производства, по които трябва да се установи дали са правени необходимите тестове, както и дали мантинелите имат нужните сертификати.

Демерджиев коментира, че няколко фирми са печелели почти всички обществени поръчки за мантинели.

Бившият министър на финансите Владислав Горанов е давал помещение под наем на една от тези фирми.

Според информацията от МВР средства от тези обществени поръчки са били отклонявани към неформално финансиране, обслужващо Делян Пеевски и политически кръгове около ГЕРБ.

„Качеството на тези мантинели, там има досъдебни производства, по които се проверява дали те имат необходимите сертификати, дали са правени необходимите тестове. Чакаме резултатите, но имаме основание да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания монтираните по нашите пътища мантинели, а вторият въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели“.

„Там внесохме материалите в прокуратурата, надявам се тя да работи със същата скорост по това производство, с която скорост работеше по сигнала на Делян Пеевски, че неправомерно са получавани данни за неговите полети. Надявам се стандартът да е същият. Надявам се скоростта да е същата и много скоро ще има отговори, ако е така“, посочи Демерджиев, цитиран от БНР.

В отговор на въпрос за връзка на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов с въпросните мантинели, за която Демерджиев спомена преди месеци, министърът посочи:

„Мисля, че името на Владислав Горанов стои достатъчно близко до Борисов. Знаем как е ситуирана тази партия. Знаем как се управлява, тя практически се управляваше еднолично през тези години и аз не допускам Владислав Горанов или някой друг функционер да е действал на такова ниво без санкцията и без одобрението на Борисов“.

Службите, установили сектантски групи, ще ги „неутрализират още в зародиш“

Службите разполагат с информация за групи на територията на България, които извършват дейност, прилична на сектанство. По тях вече се работи. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти в понеделник, без да уточни за колко групи става въпрос.

Повод за коментара му стана вчерашната акция на ДАНС и ОДМВР-Пловдив срещу т.нар. секта, водена от испански гражданин.

По-рано на сайта си от ДАНС съобщиха, че в област Пловдив (Калоферско, б.р.), в условия на неотложност, е проведена специализирана операция по отношение на група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества. Операцията е проведена въз основа на информация, придобита от ДАНС, според която гражданин на държава от ЕС е формирал у нас група последователи, които манипулира посредством псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. Впоследствие стана ясно, че лидерът е испанец, който отдавна живее в България.

Той се представял за единствен посредник с „висши духове“ и носител на древно духовно знание, като използвал тази самоприсъдена роля, за да манипулира последователите си и да ги държи в подчинение чрез психологическо въздействие и употреба на психоактивни субстанции.

От помещение, използвано от лидера на сектата, са били иззети 35 саксии с кактус от вид, евентуално съдържащ наркотични вещества, както и бутилки с тъмна течност и гъби, евентуално съдържащи психоактивни съставки.

Образувано е досъдебно производство в Окръжна прокуратура-Пловдив за престъпления по чл.354а от Наказателния кодекс (НК) за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества и чл. 354в от НК за отглеждане на растения, съдържащи наркотично вещество. Тоест, испанският гражданин е разследван единствено за притежание и разпространение на наркотици. На този етап от прокуратурата не са разпространявали информация за досъдебно производство за принуда или друго.

„Подробности не могат да се дават, но има и други такива групи. Нашата задача е да ги идентифицираме и да ги неутрализираме още в зародиш, преди да се стигне до нещо по-сериозно“ – заяви днес Демерджиев. На уточняващ въпрос дали службите действително разполагат с информация за други групи, работещи по сходен начин, Демерджиев отговори: „Разбира се, имаме такава информация и работим по нея активно“.