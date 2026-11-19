„Никога преди в историята европейските политици не са били толкова безпомощни“. С тези думи евродепутатът от „Възраждане“ Петър Петров, известен с псевдонима Волгин, завърши речта си по повод тристранната среща на Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин в Китай.

Бесен от речта му думата взе заместник-председателят на групата на Зелените/Европейския свободен алианс и член на Комисията по външни работи (AFET) Сергей Лагодински.

„Вие, колега, работите само да правите страната си беззащитна пред лицето на постоянните атаки до бреговата ви зона. Вие подкрепяте проруски сили, подкрепихте руския кандидат в президентските избори, и вие и вашата партия пробутвате закон за чуждестранните агенти от руски тип. Искате да следите обикновените хора така, както Кремъл прави в Москва.

Господин Волгин, вие говорите, че трябва да си възстановим контактите с Русия, но вие сте си в постоянен контакт с Русия, нали?“

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