11.11.2026 | 10:36

Бойко Борисов иска закон за забрана на политиците да говорят при аварии и катастрофи (видео)

"Още хората бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията, защото ние освен оправдания друго не сме чули"

Вождът на малката партия ГЕРБ Бойко Борисов поиска да се направи закон, който да забранява поне 24 часа на политиците да говорят при аварии.

“ И до 17:00 ч. снощи освен съболезнования нямаше нито една политическа атака. Защото в ден на траур, на такива катастрофи, аварии, именно политиканстването в такива моменти отвращава всички, затова и в мрежите няма положителен коментар за никого. Ретроспекцията на вината е видна. Трябва да има закон, с който при такива аварии политиците да нямат право да говорят 24 часа. Да бъде тежък наказателен закон. Още хората бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията, защото ние освен оправдания друго не сме чули“, каза Борисов в кулоарите на Народното събрание.

Бойко Борисов изказа съболезнования на близките на загиналите в катастрофите на магистрала „Тракия“ и съчувствие към ранените и „всички тези хора, които ще бъдат осакатени след тази катастрофа, за техните семейства и страдания“. Борисов благодари и на всички пожарникари, лекари и санитари, помогнали при инцидента.

„Голяма благодарност към всички, които отидоха и дариха кръв, макар че здравната министърка Катя Ивкова в 12:00 ч. каза, че не е необходима, каза още лидерът на ГЕРБ.

Лидерът на ГЕРБ критикува управляващите за липсата на морална отговорност след трагедията. Той заяви, че отговорните няма да отстранят никого, а ще търсят оправдания извън себе си. „Аз за много по-малки катастрофи отстраних трима министри, за много по-малки провинения отстранявах председатели на парламент, това е морална отговорност“, допълни той.