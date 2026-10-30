30.10.2026 | 21:36

Динко Лудия рязал уши

„Тежкоболният“ сливенски наркобарон продължава да продава дрога, влезе в схемите си и родителите си

Сливенският наркобарон Динко Господинов, по-известен с прякора Динко Лудия, бе скандално помилван от президента Илияна Йотова през февруари 2025 година.

Вместо да се лекува от симулираните си онкологични и психични заболявания, рецидивистът веднага се завърна към мащабното разпространение на амфетамини и кокаин. Престъпната му история е събрана в десетки томове, включващи присъди за наркотрафик и причиняване на смърт при катастрофа. Динко Лудия безскрупулно е вкарал в незаконните схеми и своите родители. Неговият баща Стоян бе осъден за легализиране на престъпни капитали, а чрез фирми на майка му Валентина са препирани огромните печалби от продажбата на дрога.

Задълбочено разследване разкрива, че заветното освобождаване от затвора на криминалния герой е било уредено чрез мащабен подкуп в размер на десетки хиляди евро. Парите под масата са преведени легално като консултантски услуги през фирмата на неговата майка към лице, близко до съветник в Президентството. Излизането му на свобода предизвика вълна от недоволство и страх, тъй като Динко Лудия веднага започна да вилнее по заведения и дори си позволи да извади нож на полицаи. Наркобаронът превзе с бой бизнеса на бившата си жена Диляна Мутафчиева и я заплаши с брутално убийство.

Тя многократно е подавала официални сигнали за системен физически тормоз, но местната полиция в Сливен умишлено си затваря очите заради сериозни протекции. Докато тероризира гражданите, Динко Лудия получава и държавни пари заради фалшиви ТЕЛК-ови решения.

Източник: Уикенд