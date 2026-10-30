30.10.2026 | 21:46

Цветан Цветанов ли е сивият кардинал на Румен Радев?

Структури, създадени от бившата дясна ръка на Бойко Борисов, са бягали масово в „Прогресивна България“

Лидерът на „Републиканци за България“ Цветан Цветанов се превърна в сив кардинал на новата партия „Прогресивна България“, за да отмъсти на Бойко Борисов. Запознати разкриват, че структури, кметове и областни ръководители на ГЕРБ масово се преливат към кандидатската кампания на Румен Радев.

Това твърдят жълти вестници и сайтове, финансирани от ДПС и ГЕРБ. Тази теза развива и прослотутата платена провокаторка Соня Колтуклиева, която пострада при инцидент с охранител от НСО и за която отдавна се знае, че е на издръжката на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Жълт седмичник гърми, че премиерът Радев отдавна обещавал на бившия вътрешен министър съветнически постове и пълна логистична власт, въпреки сериозната съпротива на Николай Копринков. Слабата и неразвита нова политическа формация изпитвала крещяща нужда от вкоренени в местната администрация кадри и Цветан Цветанов осигурил тези готови партийни структури.

Паралелно с политическите интриги съпругата на сивия кардинал Десислава Цветанова получи престижно повишение в ДАНС след идването на новото правителство. Тя вече е важен началник на тайнствено звено, като месечната й заплата е набъбнала сериозно според действащия закон.

Самият Цветан Цветанов умишлено не регистрира своята партия на последните парламентарни избори, за да пренасочи цялата членска маса към урните в полза на Илияна Йотова. Именно на неговите организационни умения се дължат верните кохорти от симпатизанти, които я посрещат в малките населени места.

Влиянието на бившия гербаджия в силовите структури остава изключително силно. Цветан Цветанов е сред най-доверените хора на вътрешния министър Иван Демерджиев. Запознати допускат, че именно той е идеологът зад зрелищния арест на кмета на Белица Радослав Ревански, провел се по време на спецакция в сряда сутринта.