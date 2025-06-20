20.06.2025 | 13:42

Директорът на Топлофикация Перник: Платили сме 60 000 000 лева към държавата за 5 години!

Едва ли са много българските компании, които са издължили такива огромни суми към държавата за такъв кратък период, заяви инж. Борислав Борисов

От началото на 2020 година до средата на настоящата година Топлофикация Перник е платила данъчни задължения от над 31 000 000 лева. Като обобщим всички данъци, осигуровки, акцизи, таксата към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ сумата набъбва двойно до почти 60 000 000 лева. Едва ли са много българските компании, които са издължили такива огромни суми към държавата за такъв кратък период“, заяви инж. Борислав Борисов изпълнителен директор на Топлофикация Перник.

Инж.Борислав Борисов заяви, че всички задължения на дружеството към държавата са единствено текущи.

Инженерът обясни, че зеленият курс, по който Топлофикация Перник върви, изисква изключително много отдаденост, упоритост и влагане на усилия в точно поставени цели.

„Аз и моите 530 колеги пряко заети в дружеството даваме 100% от себе си в работата всеки ден. Смяната на горивния микс е постепенен процес, който изисква огромни финансови средства, но и още по-огромни усилия от целия екип. Активно се работи по инсталирането и внедряването в експлоатация на нови съоръжения, щадящи околната среда, но едновременно с това традиционната производствена дейност в Топлофикация Перник продължава и нямаме време за губене. Това, че сме насочили усилията на част от нашите служители към реализацията на инвестиционните ни проекти, не означава, че не се сблъскваме с ежедневни трудности като необходимост от ремонти и подмяна на части на действащи основни и спомагателни съоръжения, вземане на решения за приоритетни дейности и други, които също отнемат от времето и съсредоточеността ни към възможно най-бързо изпълнение на целите за постепенна декарбонизация на горивния микс.“ каза инж. Борислав Борисов.

Според експерта завършването на процеса на подмяна на горивния микс с по-екологичен е сериозно предизвикателство, но това е единственият начин да бъдат запазени работните места на над 530 пряко наети и на още стотици непряко ангажирани и развили своята дейност покрай работата на дружеството.

„Както неведнъж съм казвал, град Перник е не само град на миньорите! Покрай развитието на минните дейности се е превърнал в град на енергетиката! Ние от ръководството на Топлофикация Перник не планираме това да се промени в бъдеще! Наша отговорност е да извършим по най-качествения и плавен начин енергийния преход.“ каза инж. Борислав Борисов.

Инж.Борислав Борисов обясни, че фокусът на дружеството в момента е насочен към строителството на когенераторна инсталация №2.

„Увеличаването на дела на природния газ за сметка на по-малко въглища в горивния микс е мярката, с която в най-кратък срок ще успеем чувствително да подобрим екологичните показатели.“ каза инж. Борислав Борисов.

Изпълнителният директор обясни, че целта е съвсем скоро да стане възможно въглища да се използват единствено през най-студените зимни дни, а по-голямата част от отоплителния сезон да се работи единствено на природен газ.

„За „случването“ на декарбонизацията сме се доверили предимно на български специалисти, но и на международни инженери, които притежават опит в работата и ремонтните дейности на конкретните съоръжения.“ каза инж. Борислав Борисов.