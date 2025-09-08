08.09.2025 | 21:32

Дмитров Кулеба избяга от Украйна

Избягах като крадец през нощта, обяви бившият външен министър и приближен до Володимир Зеленски

Бившият министър на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба заяви, че е напуснал страната „като крадец през нощта“ заради нов указ на украинското правителство, който забранява на бивши дипломати да пътуват в чужбина. Това той разказа в интервю за италианския вестник Corriere della Sera.

Кулеба се обадил по телефона от Краков, където пристигнал след дълго пътуване с автомобил от Киев. Формално причината за заминаването му е участие в конференция в Южна Корея, но бързането и тревогата му били породени от новината за указа, който щял да влезе в сила само часове по-късно.

„Никога не съм си мислел, че ще ми се наложи да бягам от страната си като крадец през нощта,“ казва той. Бившият дипломат уточнява, че мярката не е свързана със забраната за напускане на страната за мъже в наборна възраст – тъй като бившите дипломати не подлежат на военна служба. По думите му истинската причина е нежеланието на Зеленски и неговото обкръжение бившите представители на държавата да говорят в чужбина неща, които може да противоречат на линията на правителството.

„Направих сметка, че около двайсетина души попадат под действието на този указ. Не страдам от мания за преследване, но съм убеден, че той е насочен именно срещу мен и още няколко души,“ заявява Кулеба.

Бившият министър, който след отстраняването си преподава политически науки във Франция и САЩ и изнася лекции по света, подчертава, че невъзможността да пътува е сериозен личен и професионален проблем: „Моята заплата зависи от чужбина. А и в общи линии аз защитавам нашето правителство. Но в определени среди в коридорите на властта още властва старият съветски манталитет – ако заминеш в чужбина като свободен гражданин, автоматично те обявяват за агент, който крои заговор срещу държавата.“

Случаят според него повдига по-широкия въпрос за състоянието на демокрацията в Украйна по време на война. В интервюто Кулеба припомня преследването на бившия президент Петро Порошенко, натиска върху журналисти, разследващи злоупотреби, както и опита на правителството през юли да закрие две комисии за борба с корупцията.

„Преследват ме, защото публично осъдих намерението на Зеленски да цензурира работата на тези комисии. Това е сериозен проблем. Гражданското общество съзнателно се въздържа от критики, за да запази единството в условията на война. Но Зеленски няма право да използва това, за да заглушава всеки глас, различен от неговия,“ подчертава Кулеба.

По-късно от пресслужбата му уточниха пред Hromadske, че думите му били „подадени некоректно“ и че пътуването в Полша и след това към Южна Корея е било планирано, като Кулеба ще се върне на 20 септември.

Дмитро Кулеба беше външен министър на Украйна от 2020 до 2024 г., преди на поста да го наследи Андрей Сибига. Оттогава бившият първи дипломат на Киев продължава да коментира публично войната, като още в края на 2024 г. предупреди, че без промяна във военната динамика Украйна рискува да загуби.