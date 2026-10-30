30.10.2026 | 13:00
Петър Иванов за дебата: Триумф на простотията! Мнозинството е избрало доброволна смърт
Йотова и Гюров въртяха евтини химикалки като хора, които се канят да попълнят фиш с надеждата за случаен джакпот, пише академикът

Остър анализ за дебата между кандидат-президентите Илияна Йотова и Андрей Йотов направи акад. Петър Иванов. Директорът на Демографския институт към Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ) и доктор и професор по социална психология, изложи впечатлението си на страницата си във Фейсбук.

Ето какво пише академикът:

Снощният дългоочакван президентски дуел по националната телевизия се превърна в клинична картина на пълната езикова, интелектуална и институционална деградация на родната политическа класа броени часове преди балотажа на 1 ноември.

Ако някой все още се чуди защо избирателната активност в България се срина до срамното за Европа дъно от 23%, отговорът беше даден в студиото на БНТ 1. Това, което милионите пред екраните видяха, беше демонстрация на дълбока криза в елита ни – триумф на простотията, демагогията и въпиющата говорна неграмотност

Като социален психолог и изследовател на масовите процеси, отказвам да подмина с лека ръка езиковите и невербалните маркери, които оголиха истинското, комплексирано лице на тези, които претендират да ни управляват.

1. Дисциплината срещу организационния хаос и езиковия срив

Символиката на сблъсъка започна още на самия вход на БНТ. Андрей Гюров демонстрира точност, пристигайки сам и готов за битка. Неговият изчистен черен костюм, бяла риза и черна вратовръзка излъчиха подсъзнателен психологически код за контрол, сериозност и институционален ред. На този фон, първоначалното отсъствие и закъснение на Илияна Йотова в директния “На живо” с Милена Милотинова на входа на БНТ беше разчетено от публиката като тежък тактически гаф, издаващ или арогантност, или пълен хаос в левия лагер.

Гюров нанесе първия силен удар с блестяща метафора: „Президентството е като пиано в хола – скъпа мебел, която обаче всички разминават и никой не ползва по предназначение“

Опитът на Йотова да се спаси от критиката чрез дълги, разводнени изречения беше бързо посечен от водещата Поли Златарева, която бе принудена да я прекъсне заради ефирна логорея. Големият нокаут по линия на миналото дойде, когато Гюров изрече истината: „Ние нямаме ДС, не търсим подкрепа от партийни лидери на тъмно“. Макар под огромния стрес на живия ефир Гюров сам да се спъна в езикови редукции като „тря’а“ вместо „трябва“, „ногу“ вместо „много“ и неграмотното “как сте ги прилагалА“, неговата стратегическа офанзива остана непоклатима. Ама забрави да каже за феноменалния успех, 88%, на Йотова при гласуващите затворници наркотрафиканти в Софийския централен затвор при бай Ставри.

2. Излагацията на „върха“ в журналистиката

Катастрофата в ефира обаче се засили оттам, откъдето най-малко се очакваше – от водещата Поли Златарева, считана в момента за върха на телевизионната журналистика у нас. Оказа се, че лицето на националния ефир все още не е усвоило фундаменталните правила на уважителната форма в българския език. Златарева демонстрира стряскащо непознаване на граматиката, споделяйки в национален ефир бисери като: „Бихте ли се опитал…“ (вместо правилното „опиталИ“) – грубо несъответствие, при което спомагателният глагол е в множествено число, а причастието е сгрешено в единствено.
Провалите продължиха с бъркането на спреженията и изреченото диалектно „да видимЕ Илияна и Андрей“, вместо книжовното „да видим“. Когато арбитърът на един национален дебат говори с езиковите навици на крайните региони и циганските квартали цялото предаване автоматично се срива до нивото на селска седянка в плевнята.

За прическата и макиажа, скрил 63-те години, бръчките и сините торбички под очите на Йотова, и за занемарения логопедичен дефект и лицево-неврологичните проблеми на Гюров няма да говоря нищо

3. Голямото задкулисно премълчаване и геополитическият абсурд

Най-възмутителният парадокс на снощния дебат беше фактът, че и двете страни проявиха странно, почти колегиално премълчаване или откровени лъжи по най-тежките теми от биографията на кандидатите. При Йотова: за Боташ, за ДС, за кирилицата, за милионите за къщата-подарък на сина, за незаконната агитация на Радев, за отношенията с БСП и с Нинова, за войната в Черно море, за колениченето пред руския КГБ патриарх и за тамплиерството при Йотова… А при Гюров: за ходенето и договарянето в Украйна, за сглобката с ГЕРБ и ДПС, за финансирането на кампанията, за политическото му номадство, за Gemcorp, за Петрохан, за синагогата, за чуждестранните фактори в кариерата му и за уволнението от БНБ заради корупция…

А в същото време двамата изляха доста помия и вербален и невербален (при Йотова) сарказъм един към друг, Йотова два пъти повече и то с гадна усмивка с оголени едри зъби. Този фризиран сарказъм обаче бързо се взриви в геополитическата част на дебата

Попитана от Златарева за първите действия спрямо сигурността в Черно море и инцидентите с дронове, Илияна Йотова се оплете в скандално изказване. Опитвайки се да пришие измислени регионални успехи, тя заяви в национален ефир, че България е „потърсила и получила помощ за сигурността“ от държави в региона, изброявайки Румъния, Турция, Грузия и… Русия.

Да определиш държавата, която е основен източник на геополитическа заплаха и агресивна милитаризация в Черно море, като „партньор за сигурност“ на България, е фундаментален дипломатически скандал, който окончателно освети скритата партийна генеалогия на лявото статукво.

4. Психологията на евтините химикалки

Най-зловещият и издайнически детайл обаче беше скрит в ръцете на тримата участници. И Йотова, и Гюров, и Златарева през цялото време конвулсивно държаха и въртяха в пръстите си евтини пластмасови химикалки – от онези, които виждаме по гишетата на лелките в тото пунктовете.
В социалната психология това е класически невербален симптом за дълбока, комплексирана неувереност и вътрешен страх.

Тези хора нямаха стабилност в телата и думите си и затова подсъзнателно търсеха „външна подкрепа“ в парче евтина пластмаса. Истинските държавници и президенти пишат със скъпи писалки “Монблан” и “Пеликан”, защото подписът им тежи. Тези пред камерите въртяха химикалки като хора, които се канят да попълнят фиш с надеждата за случаен джакпот

Заключение: Диагноза без упойка

Снощният панаир доказа, че политическата ни система е родила фантоми, които на 1 ноември ще се изправят в пирова битка за власт. Празните секции родиха държавен глава-фантом, зад когото ще стоят едва 7% от реалното население. Ние вече нямаме република – ние имаме държава под окупацията на малцинството, в която мнозинството е избрало пасивната и доброволна смърт на презрението.
Боже, пази България, защото тези тримата не стават за нищо, те не могат да опазят дори граматиката.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране