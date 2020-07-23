ДПС официално влезе в Здравното министерство Коментар на политолога

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Президентът слезе при потестиращите в центъра на София

Бългaрия e клacирaнa кaтo нaй-зaтънaлaтa в EC и e cрeд нaй-бeднитe

Предложените номинации са на добре познати лица от кариерата в системите на полицията, управлението на икономиката и здравеопазването