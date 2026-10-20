20.10.2026 | 21:42

Двама българи откраднаха заек в Англия, искали да го пекат на шиш

Кралските патици от „Мисия Лондон“ си намериха наследник, а заекът Петър едва не стана кебап в Англия

Двама мъже откраднаха домашен заек посред бял ден в британския град Хъл, а кадри от охранителна камера показват как единият го държи за ушите, докато другият се смее и снима.

Според британския таблоид The Sun непознатите обсъждали да направят от животното „шиш“. Изданието твърди, че мъжете разговаряли на руски, български, сръбски или друг славянски език.

Потърпевшият е 9-годишният заек Петър, който от осем години живее при 38-годишната Ейми Грейс и двете ѝ деца. Жената излязла за кратко до магазина, а когато се прибрала, открила, че домашният любимец е изчезнал. Записите от видео наблюдението показали как в 17:18 часа в събота непознат мъж с кутия бира в ръка изважда заека от клетката му и го вдига за ушите, докато животното отчаяно рита във въздуха.

Случката неизбежно напомня за култовата българска комедия „Мисия Лондон“ по романа на Алек Попов. Там кралските патици от Ричмънд парк попадат в кухнята на българското посолство, а една от тях стига до чинията на амбициозната първа дама Деворина Селянска, изиграна от Ернестина Шинова. Във филма на Димитър Митовски абсурдната история се превръща в политическа сатира.

В Хъл обаче няма сценарий, актьори и комедиен замисъл, а истинско животно, попаднало в ръцете на двама непознати. За щастие Петър избегнал съдбата на филмовите патици. Около 24 часа след изчезването му той бил намерен изоставен на паркинг на улица „Темпъл“. Хората, които го прибрали, видели публикацията на собственичката му и се свързали с нея. Междувременно се появили и твърдения, че двамата мъже опитали да продадат заека на местен жител, който първоначално го помислил за диво животно.

Петър не получил тежки външни наранявания, но преживяното влошило здравословното му състояние. Заекът страдал от хроничен чревен застой и се нуждае от лекарства по няколко пъти дневно. След завръщането му коремът му бил силно подут и болезнен, а стопанката незабавно му дала необходимите медикаменти.

„Никой, който има дори капка човечност, не би направил подобно нещо на беззащитен заек“, заяви Ейми пред TheSun. Тя разказа, че децата ѝ преживели тежко изчезването на любимеца си, а след завръщането му цялото семейство, включително кучето и котката, го обсипало с внимание. Жената е уведомила полицията в Хъмбърсайд и е благодарила на всички, които са помогнали за откриването на Петър.