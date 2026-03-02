02.03.2026 | 10:23

Джефри Сакс: Малката банда на Тръмп и Израел запалиха буре с барут, което ще загасне с техния край

Тази война е част от световна война, която САЩ водят. Тя стигна до Венецуела, ще стигне до Куба, каза проф. Сакс в интервю за подкаста на Глен Дизен

Публикуваме превод и видеото с български субтитри, подготвени от фондация „Документални“ по поръчка на сайта „Гласове“.

-Добре дошли отново! Днес ни гостува проф. Джефри Сакс, за да обсъдим започналата война в Иран. Според Си Ен Ен, последните преговори са били близо до сключване на споразумение, но няколко часа след тях Израел и САЩ нападнаха Иран. Данните са за атаки по цялата територия на Иран, а той от своя страна отвръща сериозно на ударите, поразявайки американски военни бази и цели в целия регион. Виждаме атаки в Бахрейн, Катар, Кувейт, Обединените арабски емирства, Йордания, Ирак, може би Саудитска Арабия, и, разбира се, удари по няколко града в Израел. Какъв е вашият прочит на положението? Какви са целите на Съединените щати и как виждате яростния отговор на иранците?

– Целта е ясно заявена – смяна на режима. Тя е израелска мечта от 30 години. Израел причини война в Близкия изток, използвайки САЩ и Вашингтон, който е негова собственост по различни причини. Във войните, простиращи се от Либия, Судан и Сомалия, до Газа, Западния бряг, Ливан, Сирия, Ирак и Йемен, Иран винаги е бил най-голямата цел. Това нападение е част от дългосрочния план на Израел за военна хегемония в региона, подкрепяна от Съединените щати. Основната цел е израелско господство чрез ядрените му оръжия и подкрепата на САЩ, потъпкване на арабския свят и на практика прогонване на Русия и Китай от региона. Така че това е геополитически ход. Разбира се, че е опит за поваляне на Иран, но е част от по-голям план.

До ден днешен Съединените щати се борят за световна хегемония, никой да не се съмнява в това. Тази война е част от световна война, която САЩ водят. Тя стигна до Венецуела, ще стигне до Куба, дори вече е там. Вчера президентът каза, че САЩ ще я „завземат приятелски“. Войната вече е и в Близкия изток. Европа вече е васален регион на Съединените щати. Всичко това са опитите на САЩ да съхранят световната си хегемония в един вече многополюсен свят. Разбира се, когато използваш такова необичайно насилие, безразсъдство, лъжи и самозаблуда, резултатите могат да бъдат катастрофални. Все още сме в началото на нещо, което ще предизвика верижни реакции по целия свят. Не мисля, че ще свърши добре, смятам, че е изключително опасно.

Между другото, днес властта в САЩ е един неконституционен режим на малката банда на Тръмп. Конгресът не е упълномощил тези нападения, няма законова основа да се извършват. Самият Израел пък е на ръба на гражданска война, а властите в арабските държави нямат голяма подкрепа, да го кажем така. Всички европейски правителства също не са подкрепяни от народите си – лидерите им имат по 10-20% одобрение. Това е война във време на огромна политическа нестабилност у воюващите нации. Пропукване може да се появи навсякъде.

Искам да кажа, че войната не се води заради някаква надвиснала заплаха от Иран, а точно обратното. Както на няколко пъти каза оманският посредник в преговорите, включително след започването на войната, преговорите са напредвали по един порядъчен начин. Често говоря с иранците. Те бяха готови да преговарят и сега, и още преди десет години по всички тези въпроси. Така че войната няма общо с надвиснала заплаха, провокации и дори ядрени оръжия, целите й са хегемония и смяна на режима. Регионална хегемония на Израел и световна на Съединените щати.

– Да, всички коментари, че Иран заплашва с ядрени оръжия, че идва помощ за протестиращите… Сигурно сте гледали речта на Тръмп за войната от сутринта. Изумителна е, защото казва много за нещо, за което говореше и Марко Рубио – за необходимостта да се възвърне господството на Запада. Наистина има много несигурност в момента, с този относителен упадък навсякъде.

– Ако може само да добавя нещо. Има един стар филм, който сигурно мнозина са гледали, „Магьосникът от Оз“. В края на филма „големият магьосник“ беше изобличен. Кученцето дръпна завесата и разкри просто един старец, който говори с мегафон.

Странното относно американската пропаганда е, че завесата е отдавна дръпната. Дори миналия месец нашият финансов министър, който е един вид бандит, обясни, че целта на американската политика миналата година е била да срине иранската икономика и така да изкара хората по улиците. Обясни го стъпка по стъпка. Каза, че Тръмп е дал нареждане за максимален натиск, с идеята да бъде срината валутата. Каза, че през декември са успели да го направят. Банките не са имали достатъчно долари, валутата се е сринала, хората са пострадали и са излезли по улиците. И каза: „Нещата вървят в много добра посока.“ Така че завесата бе дръпната. Не беше протест срещу властта, а американска операция за смяна на режима.

Пропагандата е толкова нагла, че вече не им пука дали хората й вярват. Целта е само да има някакъв разказ. В такова положение се намираме в момента. Нямаше заплаха. Имаше опит да бъде свален режимът с икономически средства. Преговорите бяха фиктивни. И миналата, и тази година, докато преговорите вървяха добре, САЩ нападнаха. Това е планирана агресия, чиито официални оправдания са безпочвени. Просто е… Липсва дори моралната опаковка, с каквато обикновено покриват една операция за смяна на режим. Повечето пъти Съединените щати действат насилствено и отблъскващо, но поне се преструват, че не стоят зад вълненията. Повечето американски операции по смяна на режими са прикрити. В този случай не им пука, че го правят явно.

Наглостта може би се дължи на манията за величие на Тръмп и неговата лична психична нестабилност. Може би се дължи на необходимостта, която САЩ изпитват, да възвърнат господството си. Но вече нищо не е скрито и всяко давано обяснение е просто очевидна лъжа. Сега обяснението е ясно – Израел трябва да управлява Близкия изток, да господства, да осъществи плановете си за Велик Израел. Нашият посланик в Израел, Майк Хъкаби, който е представител на американските християни-ционисти, грубо 20-те процента американци, които са евангелистки, протестантски фундаменталисти, каза, че Израел трябва да владее Близкия изток, че Бог му е отредил тези земи. Това е друга част от разказа. Някой порица ли посланика? Не. Сигурно мнозина в Белия дом са се радвали и никой не го порица.

Арабският свят изглежда много тъжно във всичко това. По същество той е под имперско управление още от 1517 г., от османското покоряване на арабските земи. Векове наред арабският свят е под османска власт, след което под британска, а сега под американска и израелска. Арабските държави са покорени, не смеят да надигнат глас, а земите им са осеяни с американски бази. На практика са окупирани и просто търпят всичко. Много е опасно и много тъжно.

– Но според вас какви биха били по-дългосрочните последствия? Споменахте Хъкаби. Той заяви открито, че няма проблеми Израел да завладее половината регион. На практика Израел е държавата, която се грижи за сигурността на арабски държави там, а след такова изказване сега те се чувстват заплашени. Сега виждаме как американски съюзници в региона са нападани. Това подкопава идеята за американско всемогъщие. Ако Америка не успее да унищожи Иран или да смени режима му, макар че двете неща биха могли да се припокрият, какви биха били последствията? Сякаш САЩ залагат всичко на опитите да възродят американското господство. Ами ако не успеят? Много неща могат да се объркат.

– По един или друг начин ще се провалят, защото не може 4% от населението на света да го управлява. Положението е същото като с Британската империя в края на XIX век. Наскоро четох реч на Джоузеф Чембърлейн, който е бил министър на колониите през 1897 г. В нея казва, че Великобритания ще господства в света в обозримо бъдеще. Разбира се, 50 години след това вече няма Британска империя. Същото ще се случи и със САЩ. Намираме се във финалния етап, в който вече е загубена световната хегемония, но е налице същата арогантност. Като цяло онези войни, са се превръщали в световни, каквито изгледи има и за тази. Бог да ни е на помощ, ако стане ядрена, защото ще е краят на света. Според някои анализи вече сме в световна война, защото бушуват свързани помежду си войни във всички региони по света, предизвикани от американски намеси.

Но ще повторя, че САЩ не могат да управляват света. Нямат нито икономическото, нито технологичното, нито военното надмощие за целта. А и останалият свят не иска управлението на САЩ. Няма начин Съединените щати да наложат стабилен, проамерикански настроен режим в Иран. Не е възможно. Не сме 1953 г., когато МИ-6 и ЦРУ го правят и налагат полицейска държава в Иран. Това няма да се случи сега. Без значение дали гражданското общество в Иран подкрепя сегашната власт. Това е държава със 100 млн. население, с петхилядна история и няма да бъде управлявана от САЩ или Израел, ако няма военна окупация, чрез прокси, от хиляди километри разстояние.

Ако мога да съм прям, днес САЩ нагазиха в лайната и не знаем какво ще произлезе от това. Може би в идните дни ще убият много хора и ще обявят голям успех. Има данни, че вече са убили над 40 ученички при бомбардировки извън Техеран. Но няма как САЩ да постигнат дългосрочните си стратегически цели. Самите Съединени щати не са достатъчно стабилни за целта. Тръмп е силно неодобрявана фигура и, разбира се, силно поляризираща. Одобрението му със сигурност ще спада в идните месеци. Понякога такива действия повишават рейтинга, но сега едва ли ще се случи, защото американското общество беше силно настроено срещу войната.

През ноември са междинните избори, които Тръмп може да се опита да подкопае. Открито говори за федерализиране или национализиране на изборите, което ще значи масови измами. Положението е много нестабилно и дори само една искра може да доведе до войни в много региони по света. Например Пакистан, който е ядрена сила, сега е в открита война срещу Афганистан. Какво значи това и откъде дойде? Каква е ролята на САЩ? Подозирам, че има такава. Мисля, че в това се крие нещо силно дестабилизиращо, а идеята, че пак ще има кратка война, като този път ще дойде нов ирански режим, който ще обича Израел и САЩ, е една фантазия.

– Как разчитате отговора на американските съюзници? Защото съвсем наскоро чухме канадския премиер Карни да казва, че основаният на правила ред винаги е бил измама – че има няколко набора от правила и САЩ прилагат които си искат. Така на практика се изправи срещу САЩ, но явно вече не, защото подкрепя тази война. Публикации на европейски лидери не съдържат и намек за критика срещу Съединените щати. И това, след като САЩ хвърлиха око и на европейски земи. Как си го обяснявате? Това просто подчинение ли е, или омраза към Иран? Къде са принципите, правилата, международното право? Казваха ни, че победата в Студената война ще ни донесе такива ползи – хегемонията на Запада ще доведе до международни правила, принципи и ценности, издигнати над политиката на използване на сила. А ето че днес няма ни един критичен коментар.

– Не, и аз не съм виждал такъв. Кая Калас отново показа, че в Брюксел цари едва ли не фашизъм – отговорността за войната била на Иран, а не на планираната и започната агресия от САЩ. Нито дума за нея. Честно казано, Карни ме удиви днес. Изключително разочарован съм. Разбира се, чел съм само едно изявление, не съм наясно с целия контекст. Но поне от това, което прочетох, Карни подкрепя действията на САЩ. Австралия също.

Смятам, че важи следното. Ако съберем населението на САЩ, Канада, Великобритания, Европейския съюз и Австралия, имаме 450 плюс 450 милиона, може би общо около 1 млрд. души, и то само сред белите хора по света, ако мога да го кажа така, сред западния свят, има ентусиазъм от нападението срещу Иран. Но те са 12,5% от световното население. Чуваме го, защото това е нашият западен свят и той господства в медиите, особено в англоговорящите. Не мисля, че е така в останалия свят, но въпреки това е шокиращо. САЩ разглеждат Европа като васален регион, за който не трябва да се тревожат. Фон дер Лайен и Калас са васали. Те са безполезни. Просто едни говорители на американските интереси. Канада показа искрица независимост, но явно вече я е загубила. Австралия не ме изненадва. Тя е част от британския свят и реакцията й не е изненадваща.

Има сериозна антимюсюлманска и антииранска омраза, може би водеща началото си още от Херодот и войните срещу Персия. Това са извратени, но съществуващи стереотипи. Има голямо невежество в белия свят спрямо останалия свят. Виждаме го в момента. Има и сериозна ционистка хватка върху тези държави. Властите им са купени от Израел или изнудвани от него. Въоръженията и разузнаването на тези държави са свързани с Израел. Използват „Пегас“ (шпионски софтуер на израелска компания за дистанционно подслушване на телефони, извличане на съобщения, снимки, пароли и т.н. – бел.прев.) и други шпионски методи.

Има един военнопромишлен съюз, който също е много влиятелен. Израел има водеща роля и не е обикновен член на американския хегемонен клуб. Отчасти реакцията е просто произраелска, повлияна от хватката му върху държавите. В речта за състоянието на Съюза аплодисментите на крака за Тръмп бяха само в един момент – когато говореше колко зъл е Иран. Американският Конгрес е притежаван и управляван от ционисткото лоби. Не е преувеличение, а факт. Всеки конгресмен може да ви го обясни. Ако се отклони от линията, ще има последствия: ще финансират противниците му, ще го клеветят. Ако следва линията на израелското лоби, ще се радва на всякакви облаги, финансиране на кампаниите му и т.н.

Всичко това е свързано с ЦРУ, Мосад и военнопромишления комплекс, който всъщност управлява Съединените щати. Нямаме демократична конституционна система, имаме военнопромишлен комплекс, който ръководи американската външна политика. Той е силно обвързан с Израел. Така че това е още една причина за случващото се. Но какъв шок е да имаме такова нагло, планирано, изключително агресивно и вулгарно нападение срещу Иран, а Европа да вика: Браво! Също и Канада, Австралия, а вероятно и други. Това показва в какъв свят живеем. Няма никакви принципи и Тръмп иска да го докаже – че живеем в свят на гангстери и той иска да е най-големият.

– Колко сериозно е положението? Казахте, че тази война може да подпали целия свят, имайки предвид, че сякаш засяга всяко кътче на планетата. Но какво ще причини на Съединените щати? В MAGA движението съществува разделение. Една част не одобряват, че Израел е поставян преди Америка. Предполагам, че една неуспешна война в Иран ще има последствия, та даже и успешна. Един провал на международно ниво сякаш ще се понесе много трудно. Може ли да се стигне до трета световна война? Разбира се, още е твърде рано, военните действия едва са започнали, но какви са възможните развития, които виждате?

– Идеята е Иран да бъде обезглавен, масовите атаки бързо да го подчинят и скоро всичко да утихне. Тръмп да обяви триумф, да бъде герой и да се продължи напред. Такъв е американският възглед. Възможно е да се случи така, може би с вероятност 5-10%. Но нито една подобна операция на Съединените щати, от десетилетия насам, не е протичала според тези планове. Такава беше идеята при свалянето на Асад през 2011 г., само че бяха нужни 15 години да се случи. Такава беше идеята при свалянето на Муамар Кадафи през 2011 г., но гражданската война там продължава и до днес. Такава беше идеята при свалянето на суданското правителство. Сега там има две граждански войни – една в Судан и втора в Южен Судан. Такава беше идеята за войната в Ирак – операция „Шок и ужас“ и после всичко да утихне. Помните как Буш каза, че мисията е изпълнена. Тя доведе обаче до дълги години на нестабилност. Такава беше идеята на окупирането на Афганистан, което продължи 20 години и завърши с провал.

Този път дори не планират да изпращат войници. Как Съединените щати ще управляват Иран отдалече? Няма отговор на този въпрос. Пак ще имаме обичайните неща. Първо ще са началните триумфални обявления в първите 48 часа. После, в следващите две седмици ще слушаме много пропаганда. Накрая, в продължение на години ще виждаме последствията, които мисля, че неизбежно ще бъдат дестабилизиращи. Не виждам как тези действия могат да бъдат стабилизиращи. Не виждам как целите могат да бъдат изпълнени. За мен вероятността за стратегическа победа е нулева. Повтарям, че е такава, защото от американска и израелска гледна точка значи поставянето на власт на нов ирански шах, създаването на нова полицейска държава, както е между 1953 и 1979 г., което за мен е с нулева вероятност да се случи.

– Говорим за свобода и демокрация, а сложихме един главорез на Ислямска държава за лидер на Сирия.

– Нека заявим ясно, че вече ги няма преструвките за демокрация. Действията нямат общо с демокрацията. Нито я има в САЩ, нито я има в Израел, нито въобще в целия западен свят. Имаме декоративна демокрация. Вече се превръщаме във военизирани държави. Важи особено за Съединените щати. Нашата система на управление е конституционна, според която само Конгресът може да обявява война. Току-що война обяви един човек, посред нощ и напук на общественото мнение. Така че не сме демокрация, декоративна такава сме. Такава е била и Римската империя. Имало е сенатори в тоги, но си е било империя, не република. Такава е действителността ни. Но това не е стабилно управление, а силно нестабилно. Има големи вътрешни разделения.

Времевият хоризонт е от основно значение. Какво ще се случи в близките дни и седмици може да бъде съвсем различно от това, което ще се случи в следващите години. Тръмп запали едно буре с барут, което ще избухне на много места по света и стабилността няма да настъпи след ден или месец, без значение какво ще се случи в краткосрочен план. Тръмп запали буре с барут, което ще загасне с края на американската хегемония и може би дори с края на Израел в следващите едно-две десетилетия. Взривът от бурето, което беше подпалено, ще бъде много голям и огънят няма да изгасне с някакъв обезглавяващ удар в операция за смяна на режим.

– Снощи съдия Наполитано (Андрю Наполитано, бивш съдия от Върховния съд на Ню Джърси, дългогодишен правен анализатор във „Фокс нюз“, понастоящем води свое Ютюб предаване – бел.прев.) ме попита дали ще избухне тази война и му изтъкнах силните доводи за избухването й – че САЩ са изпратили много военна техника, че има прекалено голямо перчене и че Израел няма да позволи мир, който би намалил натиска върху Иран. От друга страна казах, че е възможно да има мир, защото алтернативата е прекалено откачена, тъй като няма стратегия, няма разказ, който да представи войната като успех, и тя би запалила целия свят. Това бяха доводите ми в полза на разбирателството, но явно съм грешал. Войната избухна и просто не изглежда логично, че се тръгна по този път.

– Ти, аз и хората, които мислят разумно и за последствията, бихме казали, че такова нещо не би могло да се случва. Когато се събудих днес в Ню Йорк и си пуснах новините, бях слисан по същия начин, защото късно снощи оманският посредник каза, че е постигнат напредък и предстои среща във Виена следващата седмица. Но смятам, че военната машина в Съединените щати и Израел е изключително влиятелна. Това е фашизъм с друго лице, но също много силен. Единственият президент в моя живот, който се е опитал да я спре, е бил президентът Кенеди през 1963 г. и ЦРУ го е убило заради това. Така се изпраща послание към президентите, което е в сила и до днес: „Не тръгвай срещу военната машина. Ти си само временно заемащ една служба. Внимавай къде стъпваш.“

– Благодаря ви много за отделеното време. Надявам се Тръмп да прозре, че това е една огромна грешка и да каже, че Иран е готов на сериозни преговори – глупостите, в които обикновено е добър. Да спре рано всичко, защото…

– Не просто Тръмп, в когото грам не вярвам. Ако останалият свят надигне глас, въз основа на принципа, че войната може да сложи край на всичко… В чл. 2, ал. 4 от Устава на ООН се казва, че е незаконно да се заплашва с употреба на сила или да се използва такава срещу държава членка на ООН. Ако държавите отстояват този принцип, въведен през 1945 г. да предотвратява точно това, което се случи сега, и да го спира, когато се случи, там е надеждата ни. Надеждата не е Тръмп, не е Нетаняху. Тя не идва от вътрешността на Съединените щати. Надеждата е по-голямата част на света, може би не васалните на САЩ държави, но другата част да каже, че тези действия са възмутителни, опасни и незаконни. Знам, че изглежда като напразна надежда, но смятам, че е единственият път в момента за спиране на войната.

– Да. Няма да чуете нещо такова от европейските държави.

– Знам.

– Те достигнат нови нива на безгръбначност и безпринципност с всеки изминал ден.

– Така е.

– Много ви благодаря за отделеното време и да се надяваме, че положението няма да излезе извън контрол. Благодаря ви.