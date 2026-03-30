30.03.2026 | 17:57

Единица мярка за наглост – ГЕРБ: Шефът на тотото пак се оплака, че го сменят

Любомир Петров обвини спортния министър в саботаж и спиране на изплащането на печалби

Министерството на младежта и спорта освобождава почти целия УС на спортния тотализатор (БСТ), стана ясно от спешно свикана пресконференция на изп.-директор Любомир Петров. Кадърът на ГЕРБ, който за втори път е начело на тотото, я обяви в неделя вечерта, а днес обвини ММС в опит за саботаж на БСТ, който имал 10% повече постъпления през 2025 г.

Според Петров, служебният спортен министър Димитър Илиев е спрял със своя заповед всички плащания на тотализатора. Затова и БСТ е спрял изплащанията на печалби към участниците, спечелили над 5000 евро, и „това е много неприятна ситуация“.

Това му изказване бе опровергано от ММС, което заяви, че министърът „няма правомощия да се намесва в оперативната самостоятелност и текущото управление на търговските дружества, включително и на БСТ“. Димитър Илиев е изпратил не заповед, а писмо, „с което е изразил становище да не се извършват разплащания до вписването на новоизбраните членове на управителните органи в публичния регистър“ и това е направено за избягване на потенциални правни рискове.

Любомир Петров заяви също така, че миналата сряда БСТ е превел към ММС поредната вноска от дължимите отчисления, която била от 1.8 млн. евро. Часове по-късно е пристигнала заповедта за смяна на ръководството. Той е обжалвал тази заповед. „Тя е незаконосъобразна и ще падне в съда, но това не спира нейното действие“, добави Петров.

От ММС контрираха и тази му теза, като отбелязаха, че „всички членове на управителните органи доброволно са подписали договори, съдържащи клаузи за освобождаване, което е извършено в пълно съответствие със закона и при отчитане на законните права и интереси на страните“.

Обграден от свои колеги, изп.-директор обяви помпозно, че това се прави опит да се овладее тотализаторът, и отново наблегна на наличието на 10% ръст в приходите. Той дори бил спрял служители, които искали да отидат на протест пред ММС и съобщи, че с него били готови да напуснат „много от колегите, цели дирекции, цели отдели“, които не желаели „да преживяват пак този стрес със смяна на ръководството“. И за капак призова президентът Илиана Йотова да се намеси.

Според ММС причината за смяната на Петров и други от УС е, че това ръководство е участвало в подготовката на процеса по преминаването на тотализатора „в частни ръце“. Въпросната идея за даването на БСТ на концесия за минимум 15 години бе лансирана през ноември от трима депутати от ГЕРБ, БСП и ДПС – Костадин Ангелов, Драгомир Стойнев и Йордан Цонев. Впоследствие се стигна до протестите срещу кабинета „Желязков“ и падането на правителството от власт, та идеята не бе прокарана докрай.

Кой е Любомир Петров?

Любомир Петров бе назначен за изп.-директор на БСТ от спортния министър на ГЕРБ Красен Кралев при третото правителство на Бойко Борисов. А днес бе вторият път, в който свиква „тревожна“ пресконференция преди предстоящото му уволнение. Първият бе през януари 2022 г., когато спортният министър в правителството на Кирил Петков – Радостин Василев (тогава от ИТН), поиска да смени цялата управа, припомня „Сега“.

Тогава Петров отново се оплака пред журналистите, че го махат, въпреки добрите, според него, финансови резултати. И пак прибегна до съдебни трикове в опит да запази поста си, докато в крайна сметка, месец по-късно, Радостин Василев успя да го освободи.

Любомир Петров обаче се завърна в БСТ. В един от последните си дни като служебен спортен министър – на 20 декември 2024 г., Георги Глушков го назначи пак в УС. Само няколко месеца по-късно, след големия гаф в играта „5 от 35“, министърът в правителството на Росен Желязков – Иван Пешев (БСП), пък го направи отново изп.-директор, на мястото на тогавашния – Георги Тарлеков, и това стана светкавично, след като Делян Пеевски настоя публично Тарлеков да бъде отстранен.

А преди преди 19 дни, вероятно предчувствайки, готвеното му ново освобождаване Петров разпрати до медиите имейл с хвалби от предварителни финансови резултати за 2025 г. Според тях има ръст от малко над 10% в общите приходи (от 427 на 572 млн. лв.) и съответно в приходите за държавата (от 104 на 117 млн. лв.). Това съвпада с данните, обявени от него и на днешната му пресконференция.

Всъщност тотализаторът все още не е обявил годишния си финансов отчет за 2025 г., така че не може да се знае със сигурност дали наистина показателите за работата му през 2025 г. са като обявените днес.

От отчета за 2024-а, например, пролича, че независимо от монополното му положение на пазара за лотарийни игри БСТ не може да си изпълни бизнес програмата за приходи от дейност. Тогава бе посочено, че всъщност игрите са поскъпнали от октомври 2024 г. с около 10% и за тогавашния лек ръст в постъпленията „основната причина е повишената цена на залозите при водещите игри“. Ето защо не е изключено оптимистичните данни за повишени с около 10% приходи през 2025 г., да се дължат именно на по-скъпите игри (в действие вече цяла година, а не за три месеца, както през 2024-а), а не на повече пуснати фишове или купени лотарийни билети.

Кои са посочените за нови управници на БСТ?

Към момента, освен Любомир Петров, в УС на БСТ са още четирима души. Те са: Рада Гьонова, Владимир Маринов и назначените от предишния министър Иван Пешев в края на юли 2025 г. Благовест Бойчев (бивш футболист аматьор и футболен агент) и Румяна Толова (бивша политическа пиарка на Емил Кошлуков и ексдиректор на Общинско предприятие „Радостни обреди“ в Пловдив).

От заявлението за смяна на УС, внесено от ММС в Търговския регистър на 27 март, личи, че четирима от петимата членове ще бъдат сменени. На поста остава само Рада Гьонова. За нов изп.-директор е определен Тервел Пенков (54 г.), „който е някакъв вид финансист, във фирма, чийто годишен оборот е колкото нашия седмичен оборот“, по думите на Петров.

Останалите нови членове ще бъдат: Явор Руженов (35 г.), Григор Манчев (60 г.) и Дончо Донев (57 г.).

Позиция на Министерството на младежта и спорта

Във връзка с изнесената информация по време на пресконференция на освободения вече изпълнителен директор на „Български спортен тотализатор“ ДП (БСТ) и направените публични твърдения относно ограничаване на плащания, Министерството на младежта и спорта счита за необходимо да внесе следните уточнения:

Съгласно действащото българско законодателство, министърът на младежта и спорта няма правомощия да се намесва в оперативната самостоятелност и текущото управление на търговските дружества, включително и на БСТ. Управлението на тези субекти се осъществява от техните органи при спазване на изискванията на Търговския закон и приложимата нормативна уредба.

В този контекст, с оглед гарантиране на законосъобразността и стабилността на управленските процеси, министърът на младежта и спорта е изпратил официално писмо до БСТ, с което е изразил становище да не се извършват разплащания до вписването на новоизбраните членове на управителните органи в публичния регистър. Изпратеното писмо цели избягване на потенциални правни рискове. След вписването на новите членове на управителните органи, всички дължими плащания следва да бъдат извършени своевременно и в пълно съответствие със законовите изисквания.

По отношение на управленските промени в БСТ следва да се отбележи, че всички членове на управителните органи доброволно са подписали договори, съдържащи клаузи за освобождаване, което е извършено в пълно съответствие със закона и при отчитане на законните права и интереси на страните.

Относно причините за освобождаването – ръководството на Министерството на младежта и спорта не споделя и не подкрепя политики, насочени към преминаване на „Български спортен тотализатор“ ДП в частни ръце, като поддържа позицията, че предприятието следва да продължи да функционира като държавно дружество със значима обществена функция. В този смисъл няма как да се работи с ръководство, участвало в подготовката на подобен процес.

Във връзка с публично коментирания тираж „5 от 35“ от месец март 2025 г. и изтегленото число 41 напомняме, че към този момент г-н Любомир Петров е бил член на Управителния съвет на БСТ и като такъв е част от отговорните за управлението на предприятието лица.

Министерството подчертава, че всеки министър, в рамките на своите законови правомощия, има право да формира управленски екип, като е отговорен за действията му, докато е министър.

В този смисъл буди недоумение заявеното – от кого е бил назначен един или друг служител, при положение че години след това следващи ръководства са избрали да работят с него.

Министерството на младежта и спорта ще продължи да действа при стриктно спазване на закона, принципите на прозрачност и защита на обществения интерес.