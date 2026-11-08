08.11.2026 | 14:28

Екатерина Захариева стои зад скандала с втората пенсия

Еврокомисарката е дала писмото на шефа си Бойко Борисов, а той го е подхвърлил на ДБ, защото не обича да си цапа ръцете

Няма по-лошо за финансов министър от това да го хванат в откровена лъжа. Защото, както казват психолозите, „миналото поведение е най-добрият показател за бъдещо поведение“.

Вероятно българският еврокомисар Екатерина Захариева е дала документите на Бойко Борисов, той ги е подхвърлил на „Демократична България“, защото не обича да си цапа ръцете.

Румен Радев досега трябваше да изтегли Захариева, да смени надзорните органи, да смени цялата номенклатура на ГЕРБ и ДПС по министерства и по места, да смени Висшия съдебен съвет, да смени главния прокурор и да подкара корумпирани политици по домова книга.

Когато си имаш работа с модел, строен 15 години, трябва да се бориш с него като с модел.

Сега ще си носят последствията.

Георги Кадиев