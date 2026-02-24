24.02.2026 | 15:16

Ето го Валери, който се оплакал, че е насилван от Калушев (снимки)

Валери Андреев изнудвал и баща си, че ако не му даде пари, ще каже че като малък му посягал сексуално

Появиха се Валери Андреев, който пръв се оплака в ГДБОП, че Иво Калушев го е експлоатирал сексуално.

Макар да не използва профила си в социалните мрежи и да е странил от обективите, вестникът откри кадри на младежа, на които е около 16-годишен. Фотосите са от Мексико, където Калушев и групата му отишли през 2013 г. и останали до към 2017 г. През това време са организирали курсове за пещерено гмуркане.

Вал, както са го наричали, е помагал за подготовката на екипировката, но също се е гмуркал, става ясно от филма „Неизследваното“. Вижда се как с останалите са стоели покрай лагерния огън и са си разказвали интересни истории.

„Вал демонстрира специфичната пещерна позиция, която всеки истински спелеолог трябва да овладее“, казва за него Деян на една от снимките.

Като момче Валери също е изследвал пещерите

Самият Вал призна пред „Бърд“, че е пушил марихуана, поради което майка му София го е запознала с Калушев, за да го спаси от порока чрез спорт. Останал под негова опека, като първо живеели в къща в село Краево, а после предприели пътуване с лодка към Мексико. Още в селото с Калушев започнали разговори на сексуална тематика и така започнали интимните им отношения – покрай тибетските практики и сеанси със самопровъзгласилия се за лама.

Отношенията им се влошили, когато Ники Златков се появил в Мексико и го изместил от мястото му в групата. След като Вал се прибрал в София, започнал да гледа на Калушев и приближените му като на секта. Казал на майка си, че е насилван, но тя не му повярвала. Няколко години по-късно се престрашил да подаде сигнал в ГДБОП, но от него нищо не последвало.

Междувременно стана ясно, че майка му София, която е лоялна на Калушев, е дала на гуруто над 1 млн. лв. Парите били основно за отглеждането на сина й, но тя крила от мъжа си – заможния бизнесмен Валери Андреев. Бащата в показанията си пред разследващите признава, че вярва на сина си.

Към момента Вал е на 31 г., има приятелка и се опитва да води нормален живот.

Иво Калушев е раздавал задачи и на Валери (вдясно)

В центъра на лагерния огън е малкият Ники Златков, а от ляво на него е Валери

Вал (отзад вдясно) на едно от гмурканията с Калушев