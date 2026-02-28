28.02.2026 | 20:44

Евгени Генчев открито призна че Валерия му е разбила сърцето

Популярният музикант сподели емоционални мисли за любовта и творчеството си в ново интервю

За първи път след раздялата си с Валерия Георгиева музикантът и бивш участник от втория сезон на романтичния риалити формат „Ергенът“ – Евгени Генчев, направи откровена лична изповед пред водещия Мариян Станков – Мон Дьо, в която разкри тежките си емоции от края на връзката с победителката от шоуто. Генчев заяви, че именно тя е последният човек, за когото е плакал, и че „тя му е разбила сърцето“. Така пианистът и артист описва преживяното след края на една от най‑обсъжданите светски истории през последните години у нас.

Според източника, цитиращ думите на музиканта, той е имал силни чувства към Валерия, които са продължили и след официалното приключване на „Ергенът“ по Би Ти Ви. Генчев сподели които чувства са го накарали да повярва, че двамата биха могли да прекарат живота си заедно, но с времето той осъзнал, че ситуацията го „убива всеки ден“, което го е подтикнало да сложи край на връзката.

След края на популярното риалити шоу през 2023 г. отношенията между двамата остават в центъра на общественото внимание. Преди време Валерия вече афишира нова връзка с 61‑годишния бизнесмен Ваньо Алексиев, което предизвика множество коментари в социалните мрежи и медийното пространство.

Този интерес към личния живот на известните личности не е изолиран случай в българските медии. През годините се появиха различни версии за характера на връзката на Евгени и Валерия – от публични критики и слухове до признания за засилена близост по време на шоуто. Някои публикации на обществени източници дори твърдяха, че след края на формата двамата живеят заедно и подготвят нови етапи от живота си.

Самият Евгени обаче изглежда предпочита да говори откровено за чувствата си, отколкото да участва в светски спекулации, подчертавайки пред свястите медии, че той е артист и музикант и че личните му преживявания често намират отражение в творчеството му.