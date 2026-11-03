03.11.2026 | 10:47

Токът удари 300 евро за мегаватчас!

Скъпата енергия блокира поръчки и заплашва работни места

Български промишлени предприятия са изправени пред опасността да прекратят работа, след като цените на електроенергията надхвърлиха 300 евро за мегаватчас, а природният газ достигна нива над 100 евро, които правят производството икономически неизгодно. За това предупреди Константин Стаменов, председател на Комитет „Енергетика“ към КРИБ и на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, в интервю за Bloomberg TV Bulgaria.

Според него енергийната криза, която се задълбочава от септември, поставя предприятията в изключително тежко положение, тъй като те вече поеха ангажименти към международни клиенти при значително по-ниски цени на енергоносителите, а сега трябва да изпълняват договорите си при почти двойно по-високи разходи.

„Предприятията имат и поръчки, които не могат да изпълнят“, предупреди Стаменов. Той обясни, че договорите са сключени два-три месеца по-рано при цени между 100 и 150 евро за мегаватчас електроенергия и между 50 и 60 евро за природния газ. Сегашните стойности принуждават компаниите да започнат предоговаряне или отлагане на поръчките, което застрашава отношенията им с международните партньори.

Особено засегнати са производителите, които изнасят продукцията си и се конкурират с предприятия от Турция и Китай, тъй като високата цена на енергията отнема ценовото им предимство и поставя под въпрос бъдещите инвестиции.

Първите последици от продължителната криза ще бъдат замразяване на инвестициите, след което предприятията ще преминат към съкращаване на персонал. Стаменов обясни, че модернизирането на енергоемките производства изисква вложения с период на възвръщаемост между 10 и 15 години, а непрекъснатите ценови сътресения обезсърчават подобни решения.

Съществуващият механизъм за компенсации също не осигурява достатъчна защита, защото е разработен за по-ниски ценови равнища. Бизнесът вече води разговори с министерствата на икономиката и енергетиката за актуализиране на помощта, включително чрез европейската временна рамка, свързана с войната в Иран.

Стаменов обърна внимание и на сериозното ценово разделение в Европа. Електроенергията в Централна и Източна Европа е с около 40% по-скъпа от тази в Западна Европа и почти два пъти по-скъпа от нивата в северните държави. Сред причините той посочи недостатъчната свързаност между националните електроенергийни пазари и допълнителното търсене на електричество от Украйна.

Според представителя на индустрията подобряването на електропреносните връзки ще отнеме години, през които предприятията в региона ще продължат да работят при по-неблагоприятни условия от западноевропейските си конкуренти.

Известно облекчение се очаква след връщането в експлоатация на Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“, планирано за 21 ноември, както и при увеличаване на производството от румънската АЕЦ „Черна вода“. Допълнителен фактор ще бъде времето през зимните месеци, когато по-слабото потребление при по-високи температури би намалило натиска върху пазара.

Българската индустрия настоява за незабавна промяна в компенсациите, тъй като забавянето на подкрепата изчерпва оборотните средства на предприятията, докато високите енергийни разходи вече застрашават производството, работните места и конкурентоспособността на българския износ.