Цветанов: Борисов обърка избирателите на ГЕРБ, подкрепата му за Гюров изигра обратен ефект

Бившият втори човек в ГЕРБ смята, че Гюров е останал зависим основно от подкрепата на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Кампанията е успяла да мобилизира твърдите партийни ядра на първия тур, но не е разширила достатъчно подкрепата си за балотажа.

Още в изборния ден Борисов обяви, че лично ще гласува за Гюров, но отказа да задължи структурите и симпатизантите на ГЕРБ да направят същото. Той обясни позицията си с близост във външнополитическите възгледи, като призна, че част от съпартийците му не желаят да подкрепят кандидата.

Според Цветанов това поведение е навредило и на авторитета на самия Борисов сред членовете на партията. Той смята, че лидерът на ГЕРБ е изчаквал развоя на надпреварата, за да прецени как да представи собствената си роля в нея.

Цветанов направи и оценка за състоянието на ГЕРБ. По думите му, ако сега се проведат парламентарни избори, партията ще получи под 300 000 гласа. Това е негова политическа прогноза, а не резултат от представено социологическо проучване.

За победата на Илияна Йотова бившият вътрешен министър открои две обстоятелства. Първото е включването на Румен Радев във финалната седмица на кампанията. Второто, според Цветанов, е представянето на Йотова в телевизионния дебат с Андрей Гюров, в който той смята, че тя е имала предимство.

Андрей Гюров вече призна, че екипът му не е очаквал толкова голяма разлика на втория тур. След изборите той отказа да оценява отделно подкрепата на Борисов и заяви, че целта на кампанията не е била да преброява гласовете на отделните партии.

В първите анализи след балотажа социолозите Първан Симеонов и Димитър Ганев също поставиха въпроса за бъдещето на опозиционното пространство и отношенията между ГЕРБ и ПП-ДБ. Сред обсъжданите сценарии е и създаването на нов политически проект около Андрей Гюров.

Оценката на Цветан Цветанов идва два дни след президентския балотаж на 1 ноември, спечелен от Илияна Йотова. Неговият анализ поставя въпроса доколко последните действия на Борисов са повлияли върху поведението на избирателите на ГЕРБ и дали партията ще промени подхода си към следващите избори.